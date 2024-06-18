北約創新基金浥注4公司 深耕AI機器人與太空技術

由北大西洋公約組織（NATO）盟國所組成的財務聯盟，目前已確認第一批獲聯盟資金浥注的公司名單，這些資金將是10億歐元（約新台幣347億元）「北約創新基金」的一部分。

路透社報導，該財務聯盟於2022年夏天，也就是俄羅斯入侵烏克蘭幾個月之後，推出了「北約創新基金」（NATO Innovation Fund, NIF），承諾投資於能增強北約防衛能力的技術。該基金得到北約32個成員國中的24個國家支持，其中包括今年稍早加入北約的芬蘭和瑞典。

北約創新基金證實已直接注資4家歐洲科技公司，聲稱這將有助於因應國防、安全和韌性上的挑戰。

Fractile AI和德國的ARX Robotics均獲得北約創新基金注資，前者是一家總部位於倫敦的電腦晶片製造商，著眼於讓大型語言模型（LLM）運行更快，像是那些推動聊天機器人ChatGPT的晶片；而德國的ARXRobotics專精設計無人機器人，具備從舉起重物到進行監視等功能。

另外兩間新創公司是英國製造商iCOMAT，該公司為車輛生產更輕的材料，Space Forge則是一家威爾斯公司，該公司利用太空條件（例如微重力和真空）在軌道上製造半導體。

北約創新基金的管理合夥人特拉弗松（AndreaTraversone）表示：「為北約10億公民提供安全、繁榮的未來，獲取戰略技術是重要關鍵。」

該基金還與創投公司Alpine Space Ventures、OTBVentures、Join Capital和Vsquared Ventures合作，支持進一步投資歐洲大陸的AI深度技術。