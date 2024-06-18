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日本餐廳對外國觀光客收費比較貴？老闆說是「這項成本」

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用。圖非當事餐廳，僅為示意圖。路透
隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用。圖非當事餐廳，僅為示意圖。路透

隨著日圓匯率疲軟帶動大量觀光客湧入日本，一些日本餐飲業者開始採取「雙重價格制」，對外國遊客收取較高的費用，而且業者還巧妙運用「對本地人提供折扣」的措辭，來避免消費者感受到「差別待遇」或「歧視感」。

日本媒體報導，例如一家4月在東京澀谷開業、提供60種海鮮吃到飽的自助餐廳「Tamatebako」，在平日晚間提供給日本民眾和日本居民的價格為每人6,578日圓（新台幣約1,350元），但提供給外國遊客的價格為每人7,678日圓（新台幣約1,575元 ），差距為1,100日圓。

在匯率差異導致外國入境遊客直呼日本物價「好便宜」、大啖高檔食材，而居住在日本並接受日圓薪資的本地民眾大嘆物價上漲、消費不起的背景下， Tamatebako的老闆米光正吾（Shogo Yonemitsu，音譯）決定要對外國遊客和本地民眾實施這種雙軌的價格，雖然他坦承並非人人都會支持這種想法，但他認為相較於大型連鎖餐廳，小餐廳能保有這種收費彈性，「考量到給赴日外國遊客的服務成本，我們別無選擇，只能設定更高的價格」。

值得注意的是，餐廳運用了巧妙的措辭來避免消費者心生不滿。例如提供給外國遊客的較高價格，是「正式定價」，給日本本地民眾的則是「折扣價」。

日本 消費者 觀光客

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