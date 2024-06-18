日航航機狀況連連 社長致歉承諾重建飛安體制

日本航空公司（Japan Airlines）今天舉行股東大會，面對近期航機狀況連連，社長鳥取三津子除當面致歉外，也表示將重建飛航安全體制。

59歲的鳥取三津子今年4月1日升任社長，創日航第一位女社長及首位出身空服員的社長兩項第一。

日本放送協會（NHK）報導，日航5月發生一架航機在福岡機場大幅超越跑道前的滑行道停止線，及有航機在羽田機場停機坪碰撞到隔壁航機機翼等狀況，遭日本政府國土交通省給予「嚴重注意」的警告。

日航今天在東京都舉行股東大會，鳥取三津子在致詞開頭就公開致歉說：「讓各位股東非常擔心，要對此表達歉意。」

她說，管理階層會站在第一線，全公司團結一致重建飛安體制，藉由確實執行防止再度發生類似情況的對策，來確保飛行安全。

根據國土交通省官網公布資料，日航最近肇生的飛安狀況包括下列5起：