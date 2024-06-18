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日航航機狀況連連 社長致歉承諾重建飛安體制

中央社／ 東京18日綜合外電報導
日本航空公司（Japan Airlines）今天舉行股東大會，面對近期航機狀況連連，社長鳥取三津子除當面致歉外，也表示將重建飛航安全體制。路透
日本航空公司（Japan Airlines）今天舉行股東大會，面對近期航機狀況連連，社長鳥取三津子除當面致歉外，也表示將重建飛航安全體制。路透

日本航空公司（Japan Airlines）今天舉行股東大會，面對近期航機狀況連連，社長鳥取三津子除當面致歉外，也表示將重建飛航安全體制。

59歲的鳥取三津子今年4月1日升任社長，創日航第一位女社長及首位出身空服員的社長兩項第一。

日本放送協會（NHK）報導，日航5月發生一架航機在福岡機場大幅超越跑道前的滑行道停止線，及有航機在羽田機場停機坪碰撞到隔壁航機機翼等狀況，遭日本政府國土交通省給予「嚴重注意」的警告。

日航今天在東京都舉行股東大會，鳥取三津子在致詞開頭就公開致歉說：「讓各位股東非常擔心，要對此表達歉意。」

她說，管理階層會站在第一線，全公司團結一致重建飛安體制，藉由確實執行防止再度發生類似情況的對策，來確保飛行安全。

根據國土交通省官網公布資料，日航最近肇生的飛安狀況包括下列5起：

1、2023年11月5日（美國當地時間），日航一架航機在美國西雅圖國際機場未獲管制人員許可就橫越跑道。

2、今年2月6日（美國當地時間），日航一架航機在美國聖地牙哥國際機場誤入其他滑行道，並在未獲管制人員許可下超越位於跑道前的停止線，造成一架正在進場準備降落的航機被迫重飛。

3、今年4月22日（美國當地時間），日航一名機長在美國達拉斯停留期間，因為過度飲酒做出不適當行為，導致無法執飛原訂航班而造成該航班被迫取消。

4、今年5月10日，福岡機場一架其他航空公司航機在準備起飛時，因為日航一架航機超越跑道前方的滑行道停止線，造成該架準備起飛的航機中斷起飛。

5、今年5月23日，兩架日航航機在羽田機場停機坪發生機翼碰撞事故。

日本 日航 羽田機場 飛安

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