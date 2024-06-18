北約：逾20成員國2024實現軍費達2%GDP目標

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，北約逾20個成員國今年將實現將國內生產毛額（GDP）至少2%用於國防的聯盟目標。

路透社報導，史托騰柏格在白宮告訴美國總統拜登（Joe Biden），5年前，實現這一支出目標的北約成員國不到10個。

他說：「在歐洲和加拿大，北約成員國今年將國防開支增加了18%，這是幾十年來的最大增幅；23個成員國今年的國防支出將占GDP的2%或更多。」

史托騰柏格稍早在華府智庫威爾遜中心（WilsonCenter）發表講話時表示，北約成員國增加國防開支「對歐洲和美國都有好處，特別是因為這些額外資金大部分都花在了美國」。

史托騰柏格表示，北約各國領袖在2014年峰會上設定這個軍費占GDP2%的目標，當時只有美國、希臘和英國3個成員國達到。