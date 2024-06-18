英國股市歐洲奪冠 政治穩定是主因

【台灣醒報記者簡嘉佑綜合報導】英國股市再度成為歐洲最值錢的股市！目前倫敦股市（LSE）市值高達3.18兆美金，超越巴黎股市。專家分析，法國股市因為政治動盪而下跌，英國則是大選不確定性較低，使得倫敦證券交易所再度成為歐洲最大的股票市場。分析師指出，目前倫敦股市最大的挑戰是美國交易所。

英國股市重返龍頭

《BBC》報導，法國公司上週市值減少約2580 億美元，巴黎泛歐交易所上市股票總價值約3.13 兆美元，落後倫敦證券交易所的3.18 兆美元，也意味著倫敦股市重返歐洲股市的龍頭地位。

《衛報》報導，法國總統馬克宏意外宣布提前舉行大選，在市場中引發軒然大波，法國公司市值上周因此蒸發了約2580億美元。包括法國興業銀行、法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行股價都下跌10%，法國最大公司奢侈品製造商 LVMH的股價也下跌9%。

政治比法國穩定

分析師指出，英國股市長年以來都是歐洲股市的冠軍，但2022年因為當時的英國首相特拉斯辭去總理引發帶來政治動盪，使得英國丟失歐洲股市龍頭的位置。如今英國選舉不確定較低，大多數民調都顯示工黨將會取得多數席次，政治不確定減少後，倫敦股市（LSE）也回穩。

過去倫敦證券交易的最大挑戰之一，對許多英國大企業而言，美國交易所更具吸引力，更選擇在美國上市，而非英國，使得美國股市價值不斷上漲，進一步鼓勵各多企業在美國上市。

「AJ Bell」投資總監穆爾德指出，自今年年初，因為美國利率高攀，英國利率相對穩定，使得英國股市指數陸續回升。他也指出，美國交易所嚴重依賴包括谷歌、蘋果和亞馬遜等科技股，但這種情況從長遠來看不可持續。

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