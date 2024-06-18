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歐洲進口俄氣5月超美 西方企業向俄申請商標重登

中央社／ 布魯塞爾17日綜合外電報導

歐洲從俄國進口的天然氣，今年5月超過從美國進口，是歐洲戮力擺脫俄油、氣近兩年來頭一遭；可口可樂、星巴克也向俄國申請商標重登記，似為重返俄國市場鋪路。

英國「金融時報」指出，雖然從俄國進口的天然氣壓過自美進口是受特定情況的一次性因素影響，卻仍凸顯歐洲進一步擺脫俄國天然氣的難度，而一些東歐國家也仍賴從鄰邦俄國進口。

大宗商品市場諮詢機構ICIS的首席天然氣分析師馬塞克曼瑟（Tom Marzec-Manser）說：「在經歷這段時間以及為脫鉤和降低能源供應風險所做的一切努力後，俄羅斯天然氣和液化天然氣在歐洲市佔又出現上升，這點讓人震驚。」

俄國2022年2月底入侵烏克蘭後遭西方全面制裁，莫斯科也削減對歐洲的管路天然氣供應，為此歐洲增加進口須由專用船舶輸運的液化天然氣（LNG），主要供應方是美國。

美國於2022年9月取代俄國，成為歐洲的天然氣主要供應方，2023年以來已佔歐洲天然氣供應量約1/5。

據大宗商品市場諮詢機構ICIS的資料，然而今年5月，俄國管路輸送天然氣及海運液化天然氣，佔對歐盟、英國、瑞士、塞爾維亞、波赫、北馬其頓供應總量的15%；美國液化天然氣佔相同區域的供應總量掉到14%，是2022年8月以來新低。

由於西方制裁俄國侵烏，俄方於2022年中停止從連結歐洲北部、西部的管路輸送天然氣，但仍繼續從通過烏克蘭、土耳其的管路輸氣。

至於5月讓俄國天然氣又壓過美國天然氣的的一次性因素，包含美國一個主要液化天然氣出口設施斷供，俄國趕在6月歲修管路之前透過土耳其輸送更多天然氣。

ICIS分析師馬塞克曼瑟認為，俄國天然氣佔比回升的情況不致成常態，因為俄國今夏將向亞洲運送液化天然氣，這會減少運往歐洲的量，而美國液化天然氣的量也已見回升。

除天然氣外，為回應侵烏而退出俄國的可口可樂（Coca Cola）與星巴克（Starbucks），已悄悄向俄方申請重新登記商標。

俄國「新聞報」（Vedomosti）根據俄羅斯聯邦智慧財產局（Rospatent）官網的文件披露，可口可樂公司於4月申請，重新登記可口可樂、雪碧（Sprite）、芬達（Fanta）3項商標。相關申請涉及軟性飲料、酒精飲料、蘇打水和其他產品製造。

專利權專家告訴富比世（Forbes）雜誌，此舉可能意味可口可樂計劃重返俄國市場。根據俄國法律，商標如3年內未使用會被註銷。富比世指出，鑒於可口可樂、雪碧和芬達於2022年退出俄國市場，商標的法律保護明年終止，可口可樂公司此舉是盼確保智財。

可口可樂公司發言人在回覆路透社的聲明中證實相關消息，並表示智財權對公司來說具有高價值和重要性，「我們不斷在全球範圍內採取措施加強保護智財，我們在俄國提交申請，目的是維護我們的商標權」。

據俄國「新聞報」援引俄羅斯聯邦智財局的文件，星巴克也在5月底提出8項類似申請。公司發言人告訴路透社「星巴克定期在世界各地提交商標申請，以保護自家品牌」。

其他像是瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）等西方公司，也在關掉生意後又向俄國申請商標重登記。

星巴克在俄國一度有多達130間店鋪、近2000名員工，2023年6月結束在俄營業；接手業者後來重新以「星咖啡」（Stars Coffee）的招牌恢復連鎖店生意，商標與星巴克酷似。

可口可樂退出俄國市場後，原本在俄國的分公司更名為Multon Partners繼續營業，販售的可樂改名為朵比可樂（Dobry Cola,意為好可樂），產品外觀與商標也與原本可口可樂、雪碧、芬達神似。

俄羅斯 天然氣 美國

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