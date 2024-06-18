快訊

台股將挑戰23,000點？終場勁揚260點收22,757點 台積電漲22元收943元

雙探花從挫折質疑中茁壯 塞爾蒂克冠軍盛世水到渠成

上班族哀號！北市內科655戶跳電已全數復電 台電曝事故原因

又一家電動車新創倒下！ Fisker聲請破產保護

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
電動車新創公司Fisker已經聲請破產保護。路透
電動車新創公司Fisker已經聲請破產保護。路透

美國電動車新創公司Fisker周一（17日）晚間已經聲請破產，此前該公司與一家大型車廠洽談投資的協商破局，淪落到幾乎燒光現金的窘境。

根據Fisker在德拉瓦州提交的破產聲請文件，該公司現在資產介於5億至10億美元，債務則介於1億至5億美元。這份破產聲請能保護Fisker在提出償債計畫之前，能免受債權人追討。

在聲請破產前，這家電動車新創公司稍早宣布獲利成績比預期疲弱，計劃裁員15%。Fisker在2月時曾表示，如果不能取得更多融資資金，那麼公司繼續存續的能力面臨「重大疑慮」。

Fisker在3月時表示，已從既有的貸款銀行取得1.5億美元融資，但能取得融資的前提條件是必須要獲得一家車廠的投資。不過，Fisker表示，與該車廠的協商已經中止，而且沒有達成任何協議。

雖然Fisker沒有透露是與哪一家車廠進行協商，但路透曾經報導，日本日產汽車曾與Fisker進入進一步的投資協商階段。

Fisker的電動休旅車Ocean雖然已出貨美國與歐洲，但遲遲無法拉抬減緩中的銷量，而且消費者的需求減退。根據BloombergNEF在1月份的一份報告，雖然消費者對電動車依然懷有熱情，但2024年近六成的全球的電動車銷售將發生在中國大陸市場。

Fisker也一直無法應付生產問題與技術上的難題，去年還曾經調降產量預估。如今，Fisker加入一連串已經破產的電動車相關新創公司行列，例如電動車充電站業者Charge Enterprises在今年3月聲請破產保護，而電動車廠Lordstown Motors和Proterra則已於去年聲請破產。

破產 美國 電動車

延伸閱讀

Ferrari 堅決持續研發 V12 引擎 直到法規明令禁止為止！

左擁AI概念、右抱自動駕駛供應鏈 綠能及電動車ETF擁長線題材

影／機車行恐倒一半？基隆燃油機車行怒吼抗議 要求巿府停送電動車

Renault雷諾將與新中國合作夥伴開發新入門電動車

相關新聞

日本7月有可能升息！央行總裁：縮減購債無礙升息決定

日本銀行（央行）總裁植田和男周二重申，即使央行在7月政策會議上宣布削減債券購買規模的細節，也還是有可能升息，事情取決於當...

又一家電動車新創倒下！ Fisker聲請破產保護

美國電動車新創公司Fisker周一（17日）晚間已經聲請破產，此前該公司與一家大型車廠洽談投資的協商破局，淪落到幾乎燒光...

今年大漲165%還不夠！這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

輝達（NVIDIA）股價今年來已大漲165%，但Susquehanna金融集團分析師羅蘭德（Chris Rolland）...

AI PC大潮要來了！美銀半導體分析師點名買「這兩支受惠股」

半導體、個人電腦和手機行業至少這半年都在嘗試，要把更多的AI運算從雲端推向邊緣裝置。

「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）加碼買進295萬股西方石油（Occide...

英國股市歐洲奪冠 政治穩定是主因

英國股市再度成為歐洲最值錢的股市！目前倫敦股市（LSE）市值高達3.18兆美金，超越巴黎股市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。