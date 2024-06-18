今年大漲165%還不夠！這位分析師看好輝達股價還能再漲逾20%

輝達（NVIDIA）股價今年來已大漲165%，但Susquehanna金融集團分析師羅蘭德（Chris Rolland）認為還能漲更高，上調目標價至全華爾街最高的165美元，暗示從17日收盤價還能再漲逾20%。

輝達股價17日收盤小跌0.7%至130.98美元，不過，羅蘭德根據2025年經調整後每股盈餘計算的本益比約51.5倍，大幅上調輝達股價的目標價，從145美元提高到160美元，比17日收盤價高22.2%，也是FactSet訪調的分析師中最高。

羅蘭德說，雖然他的本益比根據原高於分析師預估中位數的28.5倍，但由於輝達「擁有把握終端市場彭博發展機會的良好地位，我們認為這（個本益比）很正當」。

FactSet訪調的分析師中，75%給予輝達股票看多的評級，但平均目標價仍只有123.62美元，比17日收盤價還低，原因可能是一些分析師的模型還沒更新輝達最近的股價走勢，例如光是5月就漲了40%。