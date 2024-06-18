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大陸若限制進口歐盟豬肉 「兩地」供應商可能趁機撿便宜

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
如果中國大陸限制歐盟豬肉相關產品進口，南美、美國和俄羅斯的豬肉供應商可能瓜分其流失的市場。歐新社
如果中國大陸限制歐盟豬肉相關產品進口，南美、美國和俄羅斯的豬肉供應商可能瓜分其流失的市場。歐新社

中國大陸與歐盟的貿易緊張局勢不斷升級，如果大陸限制由歐盟進口豬肉，那麼美國和南美洲的豬肉供應商可能趁機擴大在對岸的市占率。自今年2月開始出口豬肉到大陸的俄羅斯也可能增加出貨。

在歐盟對中國大陸進口電動車加徵徵反補貼臨時關稅後，中國商務部也對從歐盟進口的豬肉及其副產品展關反傾銷調查，調查可能持續一年以上。

荷蘭合作銀行（Rabobank）駐香港資深分析師Pan Chenjun說：「如果歐盟出口受限，巴西、阿根廷和美國可以向中國出口更多的豬肉和內臟。如果反傾銷稅過高，美國、巴西和阿根廷等其他產地的出貨就會增加。」

但美國肉類出口協會（USMEF）指出，因美中鋼鋁關稅爭議，美國豬肉在大陸面臨25%的報復性關稅，目前還不知道與歐盟豬肉相比，到時美國豬肉是否仍會像今天這樣處於關稅劣勢。

反傾銷稅可能對歐洲造成沉重打擊。大陸的豬肉消費量約占全球總量的一半。即使大陸是世上最大生豬出產國，但海關數據顯示，2023年進口了價值60億美元的豬肉，包括內臟在內。

一位從事動物飼料貿易、要求匿名的亞洲貿易商說，巴西預料能受惠於大陸與歐盟的任何貿易中斷。巴西在定價方面很有競爭力，很容易擴大市占。

俄羅斯也有成長潛力。俄羅斯全國豬肉生產者聯盟負責人Yuri Kovalev表示，俄羅斯希望在三到四年內間，搶占中國大陸豬肉進口市場的10%。

中共 歐盟 美國豬肉

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