這檔重量級ETF將調整權重 百億美元資金將從蘋果流入Nvidia

一檔世界上最知名之一的科技ETF準備要進行重大調整，屆時將大幅調高對輝達（Nvidia）的持股部位，可能以超過100億美元資金買進輝達股票，同時大幅減持蘋果股票部位。

道富集團發行的科技精選產業SPDR基金（代號：XLK）所追蹤的指數將在本周五（21日）收盤時，依據調整後的市值進行重新平衡，屆時，微軟會是該指數中最大個股，接著依序是輝達與蘋果。

根據道富SPDR Americas Research主管巴爾托利尼（Matthew Bartolini）的說法，在本周五進行調整後，微軟和輝達在該指數中的權重將分別達到21%左右，這代表輝達的權重會從目前的僅6%拉高至21%，至於蘋果的權重則會從約22%一口氣大幅下滑至4.5%左右。

CNBC報導指出，科技精選產業SPDR基金目前管理的資產規模約710億美元，因此若該基金進行15個百分點的調整，相當於調整超過100億美元的資金。SPDR不對有關重新在平衡的特定交易策略發表評論。

彭博資訊報導，一項估計顯示，道富因此準備買進110億美元的輝達股票，同時大賣120億美元的蘋果股票。這並非是微不足道的數字，因為估計中要賣出的蘋果股票金額，就相當於過去三個月的平均每日交易額。

富國證券股票策略主管哈維（Chris Harvey）表示：「根據我們的計算，在輝達與蘋果之間的消長將發生。這讓XLK ETF與動能交易更接近。」

輝達股價在17日漲勢暫歇，收盤跌0.68%至每股130.98美元；蘋果則是大漲近2%至每股216.67美元。