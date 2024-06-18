快訊

內科突停電搶修 民眾聯想黃仁勳擔憂：半導體需足夠電力

罷免密碼／國會改革引爆仇恨戰綠未必得利 提罷高金恐先引火自焚

漁民拍到核潛上浮有機會領獎金 海軍「外快」價碼曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
「股神」巴菲特。美聯社
「股神」巴菲特。美聯社

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）加碼買進295萬股西方石油（Occidental ）股票，持股占比提高到近29%。波克夏也已減持中國大陸電動車大廠比亞迪H股，套現約港幣3.1億元，為去年10月以來首度「出貨」。

波克夏17日在提交給美國證管會（SEC）的申報文件披露，分別在13、14及17日以約1.73億美元買進西方石油股票，也是連九個交易日買進，本月來累計增持550萬股，目前共持有約2.553億股西方石油普通股，以17日收盤價計算的價值約為153.7億美元。

波克夏執行長巴菲特似乎利用近來能源股價格疲弱的機會，增持西方石油。波克夏最新一輪買進的成本為每股略低於60美元，先該公司通常以每股不到60美元的價格買進；西方石油股價今年高峰為4月的71美元。波克夏在能源業的主要投資包括西方石油和雪佛龍（Chevron），巴菲特已大力讚揚西方石油執行長荷洛柏（Vicki Hollub），也看好該公司碳捕捉策略的潛力。

波克夏2022年8月取得美國監管當局批准，最多可買進西方石油的50%股權，另外擁有約85億美元、比重8%的西方石油特別股，以及以每股59.62美元再購買8,350萬股西方石油股票的認股權證。但巴菲特已表示，他無意收購整家西方石油。

另據香港聯交所17日的資料顯示，波克夏申報於6月11日以平均每股港幣230.46元的價位，出售134.75萬股比亞迪H股，進帳約港幣3.1億元，持股比率由7.02%降至6.9%。

波克夏2008年9月開始持有比亞迪2.25億股H股，持貨14年後於2022年8月開啟一連串售股行動，上次減持為去年10月，出售平均價約每股港幣246元，當時申報仍持有約8,761萬股比亞迪股票。但比亞迪之後股價持續下滑，到今年2月跌至約港幣170元才觸底回升。

巴菲特 比亞迪 波克夏 石油

延伸閱讀

巴菲特減持比亞迪股 套現3.11億港元

超快充電池 寧德、比亞迪競逐

巴菲特又賣比亞迪：套現3億港元，持股降至6.9%

中國5企業「大包大攬」歐洲盃廣告贊助 比亞迪提供官方用車

相關新聞

日本7月有可能升息！央行總裁：縮減購債無礙升息決定

日本銀行（央行）總裁植田和男周二重申，即使央行在7月政策會議上宣布削減債券購買規模的細節，也還是有可能升息，事情取決於當...

AI PC大潮要來了！美銀半導體分析師點名買「這兩支受惠股」

半導體、個人電腦和手機行業至少這半年都在嘗試，要把更多的AI運算從雲端推向邊緣裝置。

「股神」巴菲特繼續加碼西方石油 減持比亞迪H股

申報文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏（Berkshire Hathaway）加碼買進295萬股西方石油（Occide...

IMF警告AI的社會衝擊 呼籲提高資本利得稅、對AI伺服器課碳稅

國際貨幣基金（IMF）17日對人工智慧（AI）衝擊大規模勞工與加劇不公平的可能性，表達「重大憂慮」，呼籲各國政府採取更多...

大陸若限制進口歐盟豬肉 「兩地」供應商可能趁機撿便宜

中國大陸與歐盟的貿易緊張局勢不斷升級，如果大陸限制由歐盟進口豬肉，那麼美國和南美洲的豬肉供應商可能趁機擴大在對岸的市占率...

這檔重量級ETF將調整權重 百億美元資金將從蘋果流入Nvidia

一檔世界上最知名之一的科技ETF準備要進行重大調整，屆時將大幅調高對輝達（Nvidia）的持股部位，可能以超過100億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。