日本7月有可能升息！央行總裁：縮減購債無礙升息決定

日本銀行（央行）總裁植田和男周二重申，即使央行在7月政策會議上宣布削減債券購買規模的細節，也還是有可能升息，事情取決於當時掌握的經濟和物價數據。

植田和男告訴議會，如果數據證明有必要採取行動，那麼無論是否縮減購債，7月都可能升息，因為「縮減購債和升息的決定是兩碼事」。

上周五，日銀宣布將開始削減購買長期公債的規模，具體計畫在7月31日結束的下次貨幣政策會議上公布。

這使得一些經濟學家將預期的升息時間表將後延，認為同時間實施兩項重大政策調整不太可行。

上周新聞發表會上，植田和男表示，「當然」可能在7月升息，會看數據決定。觀察家努力分辨他是真的想暗示升息，或只想警告匯率投機人士以緩解日圓壓力。曾是學者的植田也有可能純粹是就理論上發言。