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蘋果下輝達上！美重磅科技ETF擬調成分股配置

中央社／ 紐約17日專電
美股道富SPDR高科技指數基金將在本週調整配股比重，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將取代智慧手機與筆電製造商蘋果，與微軟成為基金的前兩大持股。路透
美股道富SPDR高科技指數基金將在本週調整配股比重，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將取代智慧手機與筆電製造商蘋果，與微軟成為基金的前兩大持股。路透

美國財經頻道CNBC報導，美股道富SPDR高科技指數基金將在本週調整配股比重，人工智慧（AI）晶片龍頭輝達將取代智慧手機與筆電製造商蘋果，與微軟成為基金的前兩大持股。

CNBC報導，美股道富SPDR高科技指數基金（Technology Select Sector SPDR Fund）依據市場資本價值的變化，很快就會調整基金的組成比例。SPDRAmericas Research主管巴托里尼（Matthew Bartolini）表示，基金的前3位投資將轉變為微軟（Microsoft）、輝達（Nvidia）與蘋果（Apple Inc.）。

巴托里尼指出，如果基金沒有選股限制，這3家業者在基金指數的比重都將超過20%，但ETF需分散投資，組成個股至少需佔基金比例的5%，若依照基金的投資原則，調整後的微軟與輝達成分各約為21%，蘋果將約有4.5%，但在6月14日前，微軟與蘋果各約為22%，輝達為6%。

市場研究機構Factset的數據顯示，目前這3家公司市值都約在3.2兆美元，差距僅約5000萬美元，都是重磅級業者，必須競逐基金成份股的前兩位。

道富SPDR高科技指數基金管理資產約710億美元，成分股若有15%變動，即代表超過百億美元的投資調整，道富SPDR未回應市場的預測。

巴托里尼表示，瞭解基金持股如何調整與配置，調整的頻率等都很重要，因為這攸關市場曝險與品牌背後價值，這會區隔基金之間的不同。

道富SPDR高科技指數基金依據標普道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices），以浮動調整計算方式決定資金配置，若需調整，通常會在每週結束之前。

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