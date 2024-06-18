快訊

NBA總冠軍賽／5戰淘汰獨行俠 塞爾蒂克超越湖人奪隊史第18冠獨居第一

中職／不是夢！張育成宣布投入選秀 悍將狀元籤射向他

蘆洲男當街遭砍倒臥血泊 好心人撿到他「一大塊臉皮」…急奔醫院歸還原主

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI熱使美股表現一騎絕塵 若泡沫破滅的下場會怎樣？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI熱協助推動美股稱霸全球。路透
AI熱協助推動美股稱霸全球。路透

AI熱協助推動美股稱霸全球，但如果泡沫破滅了呢？

資本經濟公司（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing帶領的經濟學家團隊周一撰寫報告說，未來18個月，美股表現料將繼續優於全球其他地區，因AI熱吹大了泡沫，美股大受其惠。

根據Shearing和他的團隊，自2008年以來，美股一直表現優異，主因是EPS和美股估值「更快上漲」，這得益於資訊技術和AI等成長快的行業。另外，美元強勢也拖累非美國股票的回報。

但泡沫終將破滅，屆時美股回報率恐將與世上其他地區「相差無幾」。

儘管如此，Shearing團隊懷疑AI泡沫終結不會對美國經濟產生「持久影響」，畢竟2000年代初網路泡沫破滅也沒終結美國的經濟主導地位。即使美股持續表現不佳，美股的規模也要大地震一般的變化才能被超越。偶發的非理性繁榮無法挑戰其主導地位。

AI 美國 美股

延伸閱讀

黨內諷卓榮泰團隊「外星人內閣」 滿月施政滿意度僅43％

前川普政府國防官員：台灣命運不取決於烏克蘭戰爭

刺激習近平攻打台灣？ 美駁斥並重申一中政策不變

蓋茲稱美國兩黨都支持 對新核電前景樂觀

相關新聞

AI PC大潮要來了！美銀半導體分析師點名買「這兩支受惠股」

半導體、個人電腦和手機行業至少這半年都在嘗試，要把更多的AI運算從雲端推向邊緣裝置。

美系外資聯袂調高台積電目標價 看好漲價前景與AI需求

彭博資訊報導，美系外資花旗將台積電的目標價上調12%，至每股1,150元，主因看好其技術優勢帶來的代工漲價前景。此外，摩...

AI熱使美股表現一騎絕塵 若泡沫破滅的下場會怎樣？

AI熱協助推動美股稱霸全球，但如果泡沫破滅了呢？

加媒：加拿大政府出手 阻止稀土出售給中國買家

加拿大環球郵報報導，為確保稀土資源不會落入中國之手，加拿大聯邦政府和薩克其萬省（Saskatchewan）聯手出擊，買下...

費城聯準銀行總裁：今年降息一次是適當的

費城聯準銀行總裁哈克周一（17日）表示，根據他目前的預測，聯準會今年降息一次是合適的。他希望額外再看到「多個」月的通膨改...

摩根資產管理年中展望：美國股市下半年仍有上漲動力 表現可能是慢漲

【彭博】-- 摩根大通的資產管理部門表示，美國股市今年開局強勁之勢應該會延續到下半年。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。