AI熱使美股表現一騎絕塵 若泡沫破滅的下場會怎樣？

AI熱協助推動美股稱霸全球，但如果泡沫破滅了呢？

資本經濟公司（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing帶領的經濟學家團隊周一撰寫報告說，未來18個月，美股表現料將繼續優於全球其他地區，因AI熱吹大了泡沫，美股大受其惠。

根據Shearing和他的團隊，自2008年以來，美股一直表現優異，主因是EPS和美股估值「更快上漲」，這得益於資訊技術和AI等成長快的行業。另外，美元強勢也拖累非美國股票的回報。

但泡沫終將破滅，屆時美股回報率恐將與世上其他地區「相差無幾」。

儘管如此，Shearing團隊懷疑AI泡沫終結不會對美國經濟產生「持久影響」，畢竟2000年代初網路泡沫破滅也沒終結美國的經濟主導地位。即使美股持續表現不佳，美股的規模也要大地震一般的變化才能被超越。偶發的非理性繁榮無法挑戰其主導地位。