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美系外資聯袂調高台積電目標價 看好漲價前景與AI需求

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
兩大美系外資聯袂調高台積電目標價。路透
兩大美系外資聯袂調高台積電目標價。路透

彭博資訊報導，美系外資花旗將台積電的目標價上調12%，至每股1,150元，主因看好其技術優勢帶來的代工漲價前景。此外，摩根士丹利也調高台積電目標價，理由是可望受惠於Apple Silicon晶片和iPhone邊緣AI處理器的前景。

摩根士丹利在報告中將公司目標價從980元上調至1,080元。

台積電股價今天盤中一度上漲3.2%，至每股950元的紀錄新高。

根據彭博資訊的報導，花旗分析師Laura Chen等在報告中指出，台積電的N5/3製程在雲端運算／邊緣AI方面的需求前景廣闊，先進製程的平均售價可能上漲5%-10%。

報告指出，先進製程（N5/4/3）將分別占到台積電2024/25年度估計營收的53%和61%，若在2025年度漲價5-10%，將帶來約3%-6%的營收成長；預估2025/26年度的營收年比增速將分別達到39%和31%。

報告認為，台積電應會找到更好的定價談判方式，例如，對於蘋果、高通和聯發科等使用台積電不同製程產品的智慧手機客戶，公司可能會基於其晶圓總需求來進行價格調整。

AI 台積電 摩根 標價

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