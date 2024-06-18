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費城聯準銀行總裁：今年降息一次是適當的

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）。路透
費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）。路透

費城聯準銀行總裁哈克周一（17日）表示，根據他目前的預測，聯準會今年降息一次是合適的。他希望額外再看到「多個」月的通膨改善跡象。

哈克（Patrick Harker）在該行主辦的一項活動上，發表事先準備好的談話。他說，「非常樂見」最近的數據顯示消費者價格在月降溫；但今年至今的通膨進展不大，他希望看到更多經濟數據，以確保通膨率朝聯會（Fed）的2%目標前進。

基於不確定性仍然很高，哈克說，他對其他的政策路徑持開放態度，具體的做法取決於報告所反映的經濟情況。

哈克指出，「如果我們開始看到多個月的數據向正確的方向移動，我可預見採取行動，但現在我還沒走到那裡」。他說，「一切若都符合預期，我認為年底前降息一次是合適的」，「事實上，一旦數據分歧，我認為今年降息兩次、或是零次，都很有可能。所以，再強調一次，我們將保持以數據為依歸」。

哈克預期美國的經濟將會放緩，但會高於趨勢線。失業率將溫和上升。他認為通膨目標要回落到聯準會目標，將是個「漫長的過程」。哈克今年在Fed聯邦公開市場委員會（FOMC）裡，沒有投票權。

Fed 聯準會 通膨 降息

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