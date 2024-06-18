距推出才一年…蘋果不再提供「先買後付」服務

蘋果公司周一表示，已停止透過去年才在美國推出的「先買後付」（BNPL）計畫提供新的貸款，將轉向由第三方信用卡和金融卡提供的新分期付款服務。此事標誌這家科技巨擘想向傳統金融服務主要提供商邁進的野心有所退縮。

BNPL允許用戶分四期支付最高1,000美元的款項。在此之前，蘋果先宣布了來自Affirm Holdings Inc.和花旗集團等發卡機構所提供的第三方服務，將被納入即將推出的iOS 18。

蘋果一位發言人在聲明中說：「從今年晚些時候開始，全球用戶在使用Apple Pay結帳時，將能通過信用卡和金融卡以及貸款機構獲得分期貸款。隨著新的全球分期付款服務的推出，我們將不再在美國提供Apple Pay Later服務。」

蘋果表示，非接觸式線上支付軟體Apple Pay的首要任務是實現安全私密的支付。蘋果表示，有未結貸款的用戶將繼續使用Apple Pay Later的功能來管理和支付貸款。

蘋果是在去年利用內部平台於美國推出Pay Later計畫，搶先體驗於2023年3月開始。那是蘋果首次透過一家新的子公司向客戶發放貸款，但仍然依賴高盛集團和萬事達提供支持。

與其他例如蘋果卡的業務相比，蘋果在這個過程裡承擔了更多的金融後台工作，自行進行了一些信用調查和貸款決策，不完全透過金融合作夥伴來處理。

停止發放貸款表明，並非蘋果公司推出的每一項新的金融科技功能或產品都能獲得成功，也並非都符合這家iPhone製造商的整體戰略。