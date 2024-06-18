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美元失去升值動力 美科技股大漲推升風險胃納

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美元示意圖。路透
美元示意圖。路透

美元兌歐元周一（17日）走貶，歐元在上周因歐洲政治動盪而觸及逾一個月最低後回升。隨著美國科技股大漲推動市場風險胃納改善，美元兌多數G-10貨幣抹去漲幅。

美元指數下滑0.04%，報105.28。

歐元兌美元周一升值0.29%，報1.0734美元，上周在法國將舉行議會提前選舉的消息傳出後，曾觸及1.066775美元的六周最低。

美元兌日圓周一升值0.2%，至157.7４日圓。日圓兌美元仍接近34年來最低，日本央行上周五表示將開始縮減其龐大的購債規模。交易人士仍在關注日本當局可能採取干預措施支撐日圓的跡象。

歐洲市場近期承壓，法國總統馬克宏在其中間派政黨在歐洲議會選舉中被雷朋領導的疑歐派國民陣線黨（RN）擊敗後，宣布將舉行提前大選。

五位消息人士告訴路透，即使在上周末法國金融市場經歷了慘烈的拋售之後，歐洲央行決策高層也沒有計劃討論緊急購買法國公債的問題。

Monex USA匯市交易員Helen Given表示：「隨著法國市場自上周以來開始略微企穩，歐元也略有回升。」

但她表示，趨勢仍然有利於美元，「如果明天出爐的美國零售銷售數據弱於預期，就像過去幾個交易日美國的大多數數據一樣，我們可能會看到一個更實質性的轉折，但該貨幣對的基本動態目前在很大程度上受到地緣政治驅動」。

5月美國進口物價五個月來首次月比下降。美國勞工部的5月報告意外表現良好，加上近期其他數據顯示通膨數據降溫，這讓美國聯準會仍有可能在9月降息。

日圓 美元匯率

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