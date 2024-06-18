油價急漲2% WTI突破80美元、金價收跌
國際油價周一（17日）急漲超過2%，美國西德州原油（WTI）期貨突破每桶80美元，兩大原油期貨都創4月底以來最高價，延續上周的漲勢，投資人對需求展望更加樂觀。
油價勁揚逾2%
布蘭特原油8月期貨上漲1.63美元，漲幅2%，報每桶84.25美元，是4月以來最高。
西德州原油7月期貨上漲1.88美元，漲幅2.4%，結算價報每桶80.33美元，也是4月底以來最高。這項原油期貨一個月來首次突破每桶80美元，油價在突破200日移動均線後加速。
兩大指標合約上周寫下四周以來的首次周線上漲。石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）、國際能源署（IEA）和美國能源資訊局（EIA）的報告，提高人們對今年下半年石油需求將有所改善並推動庫存減少的信心。
在缺乏供需線索的情況下，原油價格也受到股市上漲的提振。
OPEC+再次保證，可能將依據市場情況暫緩或取消從今年第4季開始提高供應量的計畫，這也幫助油價持穩。OPEC+在6月2日的會議後公布的計畫一度導致油價大幅下挫。
美債殖利率攀升拖累金價下跌
金價周一下跌，受美國公債殖利率上升拖累，投資人等待更多美國數據和聯準會官員本周的發言，以獲得更多有關貨幣政策前景的線索。
現貨金價下跌0.6 %，報每英兩2,319.14美元，下跌0.7%。美國黃金期貨收低0.9%，結算價報2,329美元。
Kitco Metals高級市場分析師Jim Wyckoff表示：「目前確實缺乏新的重大基本面消息，因此黃金市場正在從外部市場尋找方向。」「金價可能會在2,300美元至2,400美元之間橫盤震盪，直到下一個重大基本面催化劑出現，而這可能要等到7月的某個時候。」
美國10年期公債殖利率在上周大幅下跌後反彈，使不孳息黃金對投資者的吸引力下降。
費城聯準銀行總裁哈克周一表示，如果他的經濟預測實現，聯準會今年將降息一次。
明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡斯哈里周日表示，聯準會今年將降息一次是「合理預測」，但要等到12月。
現貨銀價下跌0.5%，至每英兩29.38美元；白金上漲1.3%，至每英兩970.15美元；鈀金上漲0.2%，至每英兩891.92美元。
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