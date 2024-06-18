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台積電ADR大漲2.7% 溢價率繼續拉大、日月光聯電也強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
台股ADR周一（17 日）收漲，台積電ADR勁揚2.7%，報每股177.24美元，換算並折合台幣後為每股1,147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。路透
台股ADR周一（17 日）收漲，台積電ADR勁揚2.7%，報每股177.24美元，換算並折合台幣後為每股1,147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。路透

台股ADR周一（17 日）收漲，台積電ADR勁揚2.7%，報每股177.24美元，換算並折合台幣後為每股1,147.52元，較台北交易股票溢價率為24.6%。日月光聯電ADR漲勢也強勁。

道瓊工業指數17日收盤上漲188.94點，漲幅0.49%，至38,778.10點；標普500指數攀升41.63點，漲幅0.77%，至5,473.23點；那斯達克指數上漲168.14點，漲幅0.95%，至17,857.02點。

費城半導體指數上漲1.6%至5,688.10點，再創新高。

以下是台股ADR收盤報價：

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 186.62 +2.13 167.00 11.75

中華電 CHT 128.26 +0.05 127.50 0.59

台積電 TSM 1,147.52 +2.74 921.00 24.60

聯電 UMC 57.43 +1.60  56.70 +1.28

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 台股 指數 日月光 聯電 道瓊工業指數

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