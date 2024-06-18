美股繼續創新高 高盛、花旗調高標普500年底目標價

美股四大指數周一（17日）收漲，標普500指數和那斯達克指數繼續創收盤新高，全球最大科技公司的行情推動美國股市繼續上漲，儘管不少避險基金變得愈來愈謹慎，但一些知名的華爾街策略師卻爭相上調他們對大盤的預測。

道瓊工業指數17日收盤上漲188.94點，漲幅0.49%，至38,778.10點；標普500指數攀升41.63點，漲幅0.77%，至5,473.23點；那斯達克指數上漲168.14點，漲幅0.95%，至17,857.02點。

費城半導體指數上漲1.6%至5,688.10點，再創新高。

大型股蘋果和微軟從早盤的跌勢中反彈，收盤分別上漲1.97%和1.31%。

蘋果股價延續上周的漲勢。該公司上周宣布了新的AI功能，目標重燃對iPhone手機的需求。

Cozad資產管理公司投資顧問兼投資組合經理J. Bryant Evans說：「這是繼續受到AI的推動。」

博通和台積電ADR股價分別上漲5.41%和2.74%，美光科技在券商上調目標股價後漲4.58%。

不過，AI晶片領導企業輝達（Nvidia）股價從歷史高點回落，下跌0.66%。

在標普500指數的11類股中，非必需消費品股和科技股漲幅最大，而公用事業類股和房地產類股跌幅居前。

Evans說：「未來更低的利率有望產生影響，會帶動住房成本降低，幫助消費者走出困境。」

高盛將標普500指數2024年年底目標水準預期從5,200點上調至5,600點，而Evercore ISI則將該指標股指的目標水準預期從4,750點上調至6,000點。花旗也將標普500年底目標價調高至5,600點。

三家券商都將科技股走強和對AI的熱情作為上調預期的理由。

本周的經濟活動包括周二的5月零售銷售數據，隨後有工業生產、房屋開工和標普全球採購經理人指數（PMI）初值。

周三為六月節，市場休市。