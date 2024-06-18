TDK攻固態電池材料 跨大步

總部位於東京的蘋果供應商TDK表示，已在小型固態電池的材料成功取得突破，可望成為各種穿戴式裝置的解決方案，從無線耳機到智慧手表的效能均有望增進。

TDK 17日發布的聲明指出，這項小型固態電池的材料，使得能量密度估計可達每公升1,000瓦時（Wh/l），約是TDK目前量產固態電池的100倍。

TDK社長齋藤升說：「我們相信，我們新開發的固態電池材料，能為社會的能源轉型做出重大貢獻，我們將持續研發，朝早期的商業化邁進。」

這種電池將全部以陶瓷製成，配有氧化物固態電解質和鋰合金負極（陽極），TDK說，其高蓄電量可縮小裝置尺寸、延長使用時間，氧化物基固態電解質則提供高度的穩定性，從而確保產品安全。

該公司說，這項科技可取代現行的鈕扣型電池，應用在與人體直接接觸的各種裝置，包括無線耳機、助聽器及智慧手表。

這項創新是固態電池的最新進展。儘管這類電池被視為能改變全局的技術，但在量產上面臨重大挑戰，尤其是因為體積較大的緣故。

相較於現行採用液態電解質的電池，固態電池更安全、更輕、也具備可能更便宜、使用時間拉長的潛力。固態電池在消費電子產品取得的進展，已滲透至電動車，儘管這兩種領域所採用的主要電池化學物質如今已大不相同。

TDK說，這項技術所採用的陶瓷材料，意味著若電池體積放大，將較為脆弱，因此無法在可預見的未來，克服應用在汽車甚至是智慧手機上的挑戰。

Wood Mackenzie資深研究分析師凱文．尚（音譯）說，不利的機械特質、加上量產的難度與成本，都是把固態電池應用於手機所面臨的難關。

產業專家認為，固態電池將更多使用於電動車，帶來更遠的續航旅程。日本企業正打頭陣、推動固態電池的商業化，豐田鎖定最快2027年量產，日產為2028年、本田的目標則是2030年前量產。

TDK創立於1935年，因卡式錄音帶而在1960、1970年代成為家喻戶曉的品牌名字，並擁有電池材料和技術的充足經驗。該公司計劃從明年開始向客戶提供新電池原型的樣品，並希望在那之後轉為量產。