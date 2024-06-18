法國股市前景 渾沌不明

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

法國極右派領袖雷朋承諾，若她領導的國民聯盟在月底選舉贏得多數席位，將會和總統馬克宏合作。上周慘跌的法國股債市，17日同步回神，但投資人情緒在月底的選舉前，恐怕仍顯脆弱。

彭博資訊報導，法國股市CAC 40指數17日盤中一度回彈1%，公債殖利率也下滑，價格反向上漲。馬克宏日前宣布國會提前改選，市場擔憂這將引起政治動盪，一窩蜂將資金轉往避險資產，導致一個月前還屢創新高的法國股市，上周市值蒸發2,580億美元，把今年來的漲幅悉數吐出，也喪失歐洲市值最大股市寶座。上周跌勢也波及更廣泛的歐洲股市，歐洲STOXX 600指數上周跌幅是10月以來最大，17日早盤一度漲0.7%。

瑞穗國際策略師高梅茲里耶提說，投資人現在應保持觀望，雖然可能會有短期的小幅盤整，但由於雷朋的國民聯盟經濟政策不明朗，仍有極大的不確定性。

法國 馬克宏

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