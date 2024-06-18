美經濟數據 淹沒Fed「鷹」量

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國債券市場上周給投資人上了一門重要功課：經濟數據會比聯準會（Fed）所說的任何話重要得多。

上周三公布的美國消費者物價指數（CPI）年增率低於預期，引發今年美債難得一見的大幅反彈。不到六小時後，Fede更新的經濟預測顯示，今年只會降息一次，導致反彈有所斂。但隔天，由於生產者物價又意外下降，首次失業救濟申請數上升，表明通膨壓力繼續緩解，債市再度反彈。美國10年期公債殖利率上周五接近4.2%，一周下跌21個基點，創下自去年12月中旬以來最大單周跌幅。

簡言之，偏鴿的通膨數據淹沒了所有Fed的鷹量。

這些變化充分展現在經濟持續不斷出乎央行在內眾人意料的情況下，Fed政策指引的重要性相形減弱。Fed主席鮑威爾上周記者會上也表示，Fed會根據數據行事。

貝萊德投資研究所負責人 Jean Boivin說：「決策者會發表談話，但市場在這種環境下勢必會對他們所說的打折扣，這是一個會對新公布的總觀數據過度反應的環境。」

Fed 美國

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