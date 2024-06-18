通膨難解、經濟韌性強 各國央行攜手降息 期望落空

六個月前，全球各大央行儼然均已準備好要下砍利率，不料通膨比預期更膠著，經濟與薪資成長也深具韌性，讓國際央行今年攜手降息的期望大致告吹，官員只能重新調整利率政策。

去年12月美國聯準會（Fed）主席鮑爾說，降息是「全世界的討論話題，我們也在研議此事」，當時金融狀況轉趨寬鬆的展望，讓投資人樂不可支，而國際貨幣基金組織（IMF）等則擔心鮑爾會過早行動，太快降息，傷害馴服通膨的努力。

結果證明，這些擔心是多餘的。上周Fed官員的最新預測顯示，估計今年底前只會降息1碼，幅度遠低於去年12月和今年3月預估的三度降息。鮑爾並在記者會上表示，寬鬆貨幣政策的初始舉動極為重要，真的開始動手時，金融市場狀況將明顯放寬。

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里16日在CBS的節目上表示，聯準會可能12月才降息，是個「合理的預測」。

做為對照，鮑爾去年底說，儘管通膨之戰尚未獲勝，但在對抗通膨取得「實質」與「重大」進展，似乎強化了降息在即的觀點，當時市場因而預測，今年有望四度降息。另外，歐洲央行（ECB）與加拿大央行雖在本月首次降息，但主要是為了兌現在通膨快速降溫時所做的承諾。如今歐洲、英國、美國等地的央行，都從「摩拳擦掌」，轉為近似於「稍安勿躁」。

這與2023年底不同，當時市場預估，歐洲央行今年將降息140個基點（5~6碼），而且3月就會動手。如今市場轉為估計，今年可能只會再降息一次。

然而，現在央行對降息的用辭轉趨嚴格，也許是要管控市場的預期心理，而非對實際展望的看法，以便讓利率在更長時間維持在高檔。

上周Fed利率會議前後公布的數據，強力指向物價壓力放緩，使投資人大多無視鮑爾發言與新的利率點狀圖，堅持押注Fed將在9月啟動降息。

另外，央行的限制性貨幣政策，實施時間將比預期延長好幾個月，部分人士擔心可能來到極限。Indeed Hiring Lab主管邦克說，持續性的限制性政策，可能會過度壓抑勞動需求，導致失業率升破當前的4%，勞動市場過去兩年看似堅不可摧，但此種防護不可能永存。