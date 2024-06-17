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呼應賴總統拚經濟 卓榮泰：8月成立經濟發展委員會

Fed官員示意不急於降息...美股早盤漲跌互見 台積電ADR上揚

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
聯準會（Fed）示意不急於降息，市場憂慮法國提前大選的衝擊，美股三大指數17日早盤漲跌互見。路透
聯準會（Fed）示意不急於降息，市場憂慮法國提前大選的衝擊，美股三大指數17日早盤漲跌互見。路透

聯準會（Fed）示意不急於降息，市場憂慮法國提前大選的衝擊，美股三大指數17日早盤漲跌互見。

道瓊工業指數早盤一度下跌123點，或0.3%，標普500指數跌0.03%，那斯達克綜合指數也游移在平盤上下；費城半導體指數逆勢漲0.2%，台積電ADR漲1.4%，蘋果也攀揚1.6%。

Autodesk揚升4%，華爾街日報（WSJ）報導，維權投資人Starboard Value入股這家設計軟體商。

法國月底的國會大選，如今成了股市變數，投資人擔心民粹候選人在歐洲和美國勢力大增，儘管法國極右派領袖雷朋（Marine Le Pen）說，她如果勝選，不會試圖趕法國總統馬克宏下台，略為安撫市場情緒。

多名Fed官員未來幾天將發布談話，包括費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）等。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）16日說，Fed可能會等到12月才降息，央行處於有利位置，可以花時間觀察新出爐數據，再決定何時降息。

Fed 指數 法國

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