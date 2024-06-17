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占星術可預測股市動向？ Z世代說很可以

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
許多Z世代投資利用占星術或塔羅牌預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。美聯社
許多Z世代投資利用占星術或塔羅牌預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。美聯社

許多Z世代的年輕投資者相信，占星術或塔羅牌可以幫助他們在股市的當沖交易中賺錢。想法很簡單，他們認為包含股市或行星運行在內的一切，都具有周期性。

BusinessInsider報導，一位化名TJR的網紅交易員在TikTok影片中說，「占星學是基於過去事件，預測未來將會發生的事，股市交易說穿了就是如此，因為市場也是一個會自我重複的周期」，股市也有適合或不適合進場的時機。

另一位化名MAREN的Tiktok網紅說，「星象確實呼應真實世界所發生的事件」，「我傾向在滿月時做多，在新月時做空」。而現年25歲，原為占星師的當沖客諾娃則說，光是5月，「直覺和占星術」就幫她賺了近6,000美元。

報導指出，利用占星術作為交易依據的投資客崛起，伴隨著「散戶投資人」的興起。過去十年來，有愈來愈多這類進行小額交易的非專業投資人。過去幾個世代的投資人可能會對利用這類「偽科學」作為財務決策的指引感到猶豫，但對Z世代而言，這是主流。

創投公司Behind Genius Ventures創辦人多荷堤說，疫情激起人們心中「一種奠基於地方或信仰的身分喪失感，使得具流動性的、可自己選擇的身分開始流行」。倚賴占星術、塔羅牌，或其他的占卜方式，某種程度而言，就是一種信仰的表現。

據財星雜誌報導，有許多像諾娃一樣的網紅，將自己的財務成就歸功於宇宙玄學。這個方法雖與老練投資人所運用的傳統策略相比，相當牽強，但這正符合喜愛「氛圍」（vibes）與財務自由的Z世代年輕人口味。

波士頓學院（Boston College）行為金融學教授哈茲馬克則警告，「在金融市場中，投資人不應該根據對事物的廣泛認知來做決定」。他認為人們對利用占星術或塔羅牌作為交易策略的方法趨之若鶩的原因，在於該方法讓人有事物「在其控制之中的假象」，因為「財務決策很複雜且嚇人」。

許多Z世代投資利用占星術預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。路透
許多Z世代投資利用占星術預測股市動向，他們認為股市與行星運行一樣，具有周期性。路透

塔羅牌 投資人 財務

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