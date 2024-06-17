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投資人觀望美國降息又擔憂法國選舉 亞股普遍收黑

中央社／ 香港17日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

由於投資人持續觀望美國聯準會的利率方案，同時因法國國會即將提前改選的政治變數而影響歐元匯率，亞股多數延續上週跌勢今天續挫。

法新社報導，雖然數據顯示5月美國的通膨趨緩，重燃各方看好聯準會可望今年降息的期盼，但決策者壓低降息次數的預期，沖淡市場的樂觀氛圍。

與此同時，居高不下的物價已衝擊消費者信心，近期公布的6月「密西根大學消費者信心指數」（University of Michigan Consumer Sentiment Index）創下7個月的低點。

聯準會預估今年僅降息一次，但分析師意見分歧認為次數是零至3次。

投資人目前正等待美國公布零售銷售數據，以及未來5天各國通膨數據和央行的決策。

另一方面，由於各方關切法國的國會提前改選，以致歐元兌美元面臨更強勁的拋售壓力。這次提前改選由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發動，因上週末的歐洲議會（EP）選舉，他領導的政黨慘敗給極右翼的「國民聯盟」（National Rally）。

此舉加劇歐洲第2大經濟體法國的經濟陷入動盪的恐慌，觀察家分析，若極端派勝選，法國與歐盟可能陷入對峙的僵局。

東京、上海、雪梨、曼谷、首爾與威靈頓股市今天收黑，香港小跌作收。

雖然中國5月的零售數據高於預期，提振各方對於民間消費可望改善的期盼，但是製造業成長低於預期，加上房價續跌，零售數據的利多並未帶動中國股市反彈。

法國 美國 聯準會

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