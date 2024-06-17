歐盟實施碳邊境稅 可能影響英國綠色能源出口

中央社／ 倫敦/布魯塞爾17日綜合外電報導
歐盟。 法新社
歐盟。 法新社

除非英國和歐洲聯盟（EU）能就歐盟碳關稅問題達成協議，否則自2026年起，向歐洲大陸出口電力的英國風能及太陽能發電廠可能會面臨碳費，即使他們不產生任何碳排。

產業消息人士和分析師告訴路透社，這項碳稅法中一項不太引人注意的條款可能會打擊英國再生能源專案的收入，拉高已經很昂貴的歐盟電價，甚至導致碳排量增加。

能源產業協會「英國能源」（Energy UK）副主任柏曼（Adam Berman）說：「這對雙方來說都是個問題。在我們試圖增加潔淨能源供應時，（這項條款）會抑制英國潔淨能源發展，並提高北歐的（電力）價格。」

碳邊境調整機制（Carbon Border AdjustmentMechanism, CBAM）將對進口到歐洲的鋼鐵、水泥、鋁、肥料、電力和氫收取碳排費用，除非出口國有同等的碳定價政策。

根據目前的設計，針對電力的碳費將以基於平均和歷史發電碳排量的預設值計算。英國能源產業表示，這將不公平地懲罰再生能源。

英國財政部貿易政策副主任史都華（CatherineStewart）上月在布魯塞爾（Brussels）的一場活動中說道：「這是我們意識到的一個問題，也是英國已經向歐盟提出的問題。」

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）發言人表示，在2026年正式上路前，將繼續與包括英國在內的所有國家就碳稅設計進行討論。

分析人士指出，這一額外的費用可能會在需求較弱、再生能源產量較高、電價較低的時候，使英國向歐洲出口多餘的潔淨能源變得不符經濟效益。

英國能源研究機構Aurora Energy Research與路透社分享的分析顯示，如果這項費用對出口商產生抑制作用，可能會縮減多達3百萬度（GWh）的再生能源發電量，這足以每年為2000家戶供電。

Aurora英國電力和再生能源主管梅農（PranavMenon）說：「對於出口增加稅賦，實際上減少了每次出口的利潤率。」

Aurora指出，到2030年，碳邊境稅可能會使英國再生能源專案由電力帶來的收入減少5%。

Aurora分析顯示，減少獲得廉價英國電力的途徑可能會導致愛爾蘭和北愛爾蘭綜合電力市場等從英國進口大量電力的市場批發電價上漲多達4%。

根據瑞典AFRY顧問公司較早期的分析，如果歐洲國家增加燃煤和燃氣發電來彌補短缺，碳排量可能每年會增加1300萬公噸，相當於800萬輛汽車的排放量。

歐盟執委會發言人表示，如果再生能源出口符合某些標準並證明來源，就能避免被徵收碳稅。但業內人士認為，這可能很難做到。

英國和比利時之間電力系統互聯公司Nemo Link的產品和服務經理馬斯布姆（Pieter-Jan Marsboom）說：「大部分（聯網間的）電力都是匿名交易…幾乎不可能證明含碳量。」

一些產業組織已經在與民調顯示有望在大選中輕鬆獲勝的英國工黨（Labour Party）進行會談，希望工黨新政府能夠推動與歐盟就碳稅達成協議。

其中一種方案是串聯歐盟和英國的碳市場，使英國電力生產商免除稅負。但目前布魯塞爾或倫敦當局都還沒有接受這個想法。

再生能源 歐盟 英國

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