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報復來了 中國對歐盟進口豬肉進行反傾銷調查

中央社／ 北京17日電
中國商務部公布，決定自今天起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。 情境示意圖／Ingimage
中國商務部公布，決定自今天起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。 情境示意圖／Ingimage

中國商務部公布，決定自今天起對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。歐盟日前宣布擬對中國進口電動車加徵關稅後，外界就預料北京將採取報復措施。

據中國商務部官網，本次調查確定的傾銷調查期為2023年1月1日至2023年12月31日，產業損害調查期為2020年1月1日至2023年12月31日；調查範圍為原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品（Certain pork and pigby-products）。

對於啟動這次調查，中國商務部說明稱，6月6日收到中國畜牧業協會（以下稱申請人）代表中國國內豬肉及豬副產品產業正式提交的反傾銷調查申請，申請人請求對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷調查。

據表示，根據申請人提供的證據和商務部的初步審查，申請人相關豬肉和豬副產品的合計產量符合「中華人民共和國反傾銷條例」關於申請人資格的規定。同時申請書中包含了「中華人民共和國反傾銷條例」第14條、第15條規定的反傾銷調查立案所要求的內容及有關證據。

根據上述審查結果，依據「中華人民共和國反傾銷條例」第16條的規定，中國商務部決定對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行反傾銷立案調查。

本次調查自2024年6月17日起開始，通常應在2025年6月17日前結束調查，特殊情況下可延長6個月。

中國這次行動在外界意料之內，歐盟執行委員會（European Commission）當地時間12日宣布擬對中國進口電動車加徵暫時性反補貼關稅後，中國方面隨後放風將對歐盟的乳製品、豬肉展開反補貼及反傾銷調查。

反傾銷 歐盟 豬肉

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