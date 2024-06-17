美房車銷售回溫 出現經濟正向訊號

休閒房車租賃與銷售都逐漸回溫，成為經濟正向訊號！專家指出，疫情爆發的2021年時，許多人擔憂通膨遽增，而大量購買房車，2022年、2023年房車銷售就跌至低點，今年已見到起色跡象。這意味民眾對通膨、高利率的壓力降低，願意購買大型財貨，呈現正向的經濟訊號。

房車市場逐漸回溫

《CNN》報導，房車租賃業者施奈德說，前幾年確實能看到民眾對房車的需求大幅降低，尤其在疫情期間，許多家庭的可分配所得都大量減少，旅遊也更輕裝簡行，但今年夏季已經可以看到業績上升的跡象。

在房車零售方面，狀況也轉入佳境，整體產業保持著謹慎樂觀的態度。最新的電動汽車公司「Rivian」本月最新的預測顯示，該公司2024年房車出貨量將落於329900輛至359100輛之間，預計明年這一數字將增至374200至408600之間。

釋放經濟正向訊號

《MarketPlace》報導，印第安納大學商業與經濟研究中心主任希克斯指出，對家庭與個人而言，房車都屬於所費不貲的大型財貨，所以當消費者情緒動盪之時，房車銷售也會隨之下滑。

儘管美國仍處於高通膨、高利率的環境，但房車銷售額卻出現起色，希克斯分析說，如果民眾預期經濟不會改善的話，他們自然就不會購買奢侈品，其中關乎車貸的房車對利率變化相當敏感，房車產業的銷售額更可能是經濟起伏的先行指標。

晨星公司分析師惠斯頓指出，隨著美國聯準會釋放出降息的訊號，許多等待時機的房車買家可能都會採取行動。許多房車製造商也表達樂觀態度，房車整體出貨量已經比去年增加15%。

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