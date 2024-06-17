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美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

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美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國華府智庫資訊技術及創新基金會17日公布研究指出，美國的高科技核能發展落後中國多達15年，而中國的領先優勢在於國家配套政策和投入大量資金。路透
美國華府智庫資訊技術及創新基金會17日公布研究指出，美國的高科技核能發展落後中國多達15年，而中國的領先優勢在於國家配套政策和投入大量資金。路透

路透報導，美國華府智庫「資訊技術及創新基金會」（Information Technology & Innovation Foundation）17日公布研究指出，美國的高科技核能發展落後中國多達15年，而中國的領先優勢在於國家配套政策和投入大量資金。

目前中國有27座核反應爐，平均建設周期為7年，遠比其他國家快，上述研究指出，「中國快速部署越來越多現代化核電廠，產生顯著規模的經濟效益」，說明中國企業今後將在核能創新領域占據優勢。

美國擁有世界上最多的核電廠，拜登政府將其列為遏制氣候變遷的重要對策。可是，繼喬治亞州2座預算超出數十億美元的大型核電站分別於2023年和2024年投入產出後，美國再也沒有建造核反應爐。去年一項高科技核電廠計畫也宣告取消。

中國國有銀行可提供核電產業最低1.4%的貸款，這項利率遠低於西方國家。得益於國家支持和本土化戰略，中國的再生能源和電動車發展也占據主導地位。

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