西班牙綠電供過於求 電化腳步未跟上

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

綠電發太多也不好？西班牙近年來大舉投資太陽能與風能，讓國家成為歐洲的減碳模範生，2023年全國有50%發電是由再生能源產生，但因為疫情導致用電減少，加上國內運具從化石燃料轉型為電動的速度不快，西班牙反而出現綠電供過於求的狀況。NGO建議加速核電廠除役，以緩解綠電過剩。

全球綠電楷模

根據《英國廣播公司》報導，西班牙的風能與太陽能發電量從2008年至今分別成長2倍與8倍，這也讓西班牙成為歐盟第二多再生能源基礎設施的國家（第一是瑞典）。能源智庫艾珀甚至統計，西班牙去年超過50%的電力是由再生能源發出，其中80%是由風與太陽能組成，遠高於全球平均值13%。

西班牙總理桑契斯甚至發下豪語，要讓該國在2030年前達到全國綠電發電量81%的目標，桑契斯2018年上台後，透過減少法規安裝太陽能板的限制、發放加裝再生能源設備補貼，還有新冠疫情讓產業有時間重新檢討企業永續策略下，讓西班牙的再生能源推動的阻礙相對較小。

加速除役擺脫核電

但疫情也造成國家能源需求減少，反而綠電發太多變成供過於求。當然，能源效率提高、俄烏戰爭也是讓綠電供給增加的原因，雖然用電者可能對於大量綠電產生的低電價感到開心，但對於未來要繼續增加綠電就有困難，民間發電廠恐難接受低電價，且國內如電動車、電熱馬達的比例仍低。

綠色和平組織西班牙分區專員皮茲納托建議政府增加綠電需求產業，包括儲能、智能居家等，另外西班牙國內還有5座核電廠，綠色和平也呼籲加速核電廠除役，由綠電補上核電廠除役產生的能源缺口。

地理優勢可供電

《德國之聲》提到，西班牙地理位置得天獨厚，可作為歐洲與非洲之間的「能源橋樑」，歐洲可透過西班牙進口非洲的天然氣，但該國的能源網並未與外國連接，因此過剩綠電要出口，或是協助歐洲減緩俄烏戰爭帶來的能源短缺影響還要再等等。

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