快訊

核三廠1號機今年7月將除役 18日起逐步功率遞減運轉

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

LINE 6大新功能上線！不怕忘記帳號電郵密碼 安卓獨享社群1秘技

西班牙綠電供過於求 電化腳步未跟上

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
西班牙雖然綠電發很多，但國內需求減少、電化速度不足，恐減緩民間投資再生能源的意願。（Wikimedia Commons）
西班牙雖然綠電發很多，但國內需求減少、電化速度不足，恐減緩民間投資再生能源的意願。（Wikimedia Commons）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

綠電發太多也不好？西班牙近年來大舉投資太陽能與風能，讓國家成為歐洲的減碳模範生，2023年全國有50%發電是由再生能源產生，但因為疫情導致用電減少，加上國內運具從化石燃料轉型為電動的速度不快，西班牙反而出現綠電供過於求的狀況。NGO建議加速核電廠除役，以緩解綠電過剩。

全球綠電楷模

根據《英國廣播公司》報導，西班牙的風能與太陽能發電量從2008年至今分別成長2倍與8倍，這也讓西班牙成為歐盟第二多再生能源基礎設施的國家（第一是瑞典）。能源智庫艾珀甚至統計，西班牙去年超過50%的電力是由再生能源發出，其中80%是由風與太陽能組成，遠高於全球平均值13%。

西班牙總理桑契斯甚至發下豪語，要讓該國在2030年前達到全國綠電發電量81%的目標，桑契斯2018年上台後，透過減少法規安裝太陽能板的限制、發放加裝再生能源設備補貼，還有新冠疫情讓產業有時間重新檢討企業永續策略下，讓西班牙的再生能源推動的阻礙相對較小。

加速除役擺脫核電

但疫情也造成國家能源需求減少，反而綠電發太多變成供過於求。當然，能源效率提高、俄烏戰爭也是讓綠電供給增加的原因，雖然用電者可能對於大量綠電產生的低電價感到開心，但對於未來要繼續增加綠電就有困難，民間發電廠恐難接受低電價，且國內如電動車、電熱馬達的比例仍低。

綠色和平組織西班牙分區專員皮茲納托建議政府增加綠電需求產業，包括儲能、智能居家等，另外西班牙國內還有5座核電廠，綠色和平也呼籲加速核電廠除役，由綠電補上核電廠除役產生的能源缺口。

地理優勢可供電

德國之聲》提到，西班牙地理位置得天獨厚，可作為歐洲與非洲之間的「能源橋樑」，歐洲可透過西班牙進口非洲的天然氣，但該國的能源網並未與外國連接，因此過剩綠電要出口，或是協助歐洲減緩俄烏戰爭帶來的能源短缺影響還要再等等。

【更多精采內容，詳見

再生能源 核電 西班牙

延伸閱讀

歐國盃／西班牙16歲小將送助攻 雙寫歐國盃最年輕紀錄

置身海景第一排！ 台東藍海灣「都蘭海角咖啡」 享受熱情西班牙料理

新北大柑園爭取輝達「缺很多東西」 經發局稱已和台電開會

綠色和平公布電子供應鏈消極使用再生能源 籲企業成氣候行動領頭羊

相關新聞

美智庫：美國高科技核能慘輸中國15年 「2關鍵」奠定中方領先地位

路透報導，美國華府智庫「資訊技術及創新基金會」（Information Technology & Innovation ...

全球最昂貴城市 香港和新加坡仍霸榜 台北排名下降

跨國顧問公司美世（Mercer）發布最新排行，對全球外派人士而言，生活成本最昂貴的城市是亞洲的香港和新加坡，連續第二年將...

大陸愛上這種水果 東南亞迎來致富機會

15年前，馬來西亞的Eric Chan放棄程式設計師的工作， 轉行創辦了一家專門銷售榴槤的公司，當時榴槤價格低廉，通常由...

華郵爆：亞馬遜One Medical處置疏失 恐危害病患

亞馬遜(Amazon)去年砸39億元收購初級醫療保健供應商One Medical，並成立醫療呼叫中心加速處理病患，但內部...

西班牙綠電供過於求 電化腳步未跟上

綠電發太多也不好？西班牙近年來大舉投資太陽能與風能，讓國家成為歐洲的減碳模範生，2023年全國有50%發電是由再生能源產生，但因為疫情導致用電減少，加上國內運具從化石燃料轉型為電動的速度不快，西班牙反而出現綠電供過於求的狀況。NGO建議加速核電廠除役，以緩解綠電過剩。

英特爾面臨集體訴訟 晶圓代工事業慘虧損卻誤導投資人

科技網站Tom's Hardware報導，有一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告英特爾發表財報時，未能適度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。