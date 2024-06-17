快訊

「受害者連信義廣場都不敢走」！消基會啟動寶林茶室團訟 金額可能破億

93歲資深女星進食噎到 引發肺部感染送醫不治

超沒存在感！台灣1縣市被酸「廢到笑」 網狂搖頭：你不吃菜？

英特爾面臨集體訴訟 晶圓代工事業慘虧損卻誤導投資人

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
英特爾晶圓製造去年即深陷虧損。美聯社
英特爾晶圓製造去年即深陷虧損。美聯社

科技網站Tom's Hardware報導，有一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告英特爾發表財報時，未能適度披露去年製造部門的龐大虧損。

2024年第1季開始，英特爾採用所謂的「內部晶圓代工」模式，按此模式，英特爾的產品部門和外部客戶都從英特爾獨立出來的英特爾晶圓代工廠（Intel Foundry，簡稱IFS）委託製造和封裝服務。在2024年第1季之前，英特爾並未單獨報告製造部門的業績，僅發布IFS對外部客戶代工的業績。

而在英特爾今年4月2日正式發布各部門財報的規畫後，才不得不重新計算IFS這幾年來單獨的業績，結果顯示，這個新成立的部門2023年虧損約70億美元。英特爾當天股價應聲大跌。另外，讓投資人更為不滿的是，英特爾還將大約30%生產外包給台積電（2330）在內的其他晶圓代工業者。

英特爾4月 25日發布第1季財報，其中IFS 營收44億美元，虧損25億美元。今年以來，英特爾市值已經損失約三分之一。

律師事務所Levi & Korsinsky 發動集體訴訟的重點是，英特爾IFS 在2023年陷入龐大虧損，產品利潤也下降，英特爾卻在財報上對自身的營運和英特爾晶圓代工策略表示樂觀，根本誤導投資人。

客戶 投資人 業績

延伸閱讀

美中科技戰 開啟越南半導體多元發展契機 但仍三要素須克服

AI PC未來走向48V DC架構 尼克森提前布局大單通吃

華星光聘英特爾前大將

英特爾、超微外…華碩為何要擁抱高通？消費筆電舵手親揭AI PC落地關鍵

相關新聞

全球最昂貴城市 香港和新加坡仍霸榜 台北排名下降

跨國顧問公司美世（Mercer）發布最新排行，對全球外派人士而言，生活成本最昂貴的城市是亞洲的香港和新加坡，連續第二年將...

英特爾面臨集體訴訟 晶圓代工事業慘虧損卻誤導投資人

科技網站Tom's Hardware報導，有一家律師事務所正號召英特爾投資人加入集體訴訟，控告英特爾發表財報時，未能適度...

台積電和ADR溢價拉大 套利策略可能面臨恐慌性平倉

在台北買台積電股票（2330）、一面做空台積電美國存託憑證（ADR），這種不少投資人青睞的套利策略，可能面臨反噬的風險。

不再仰賴陸客爆買 日本觀光發展如何成功轉骨？

中國遊客乘遊覽車集體進出日本銀座爆買的光景不復見，日本觀光收益非但沒崩盤，2023年外國遊客總消費金額還破5兆日圓、創紀錄。日本觀光廳日前一份報告不只告訴你，台灣人在日消費居冠，更要注意外國遊客花費占比挪移，顯示日本觀光業的成功轉骨。

彭博：並非蘋果WWDC發表的AI功能都會在今年問世

蘋果（Apple） iOS 18 預料會一如以往在今秋季推出，但在全球開發者大會（WWDC）已發表 Apple Inte...

債市寧信經濟數據不甩Fed 大漲之勢本周可能稍事喘息

美國債券市場上周給投資人上了一門重要功課：經濟數據會比聯準會（Fed）所說的任何話重要得多。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。