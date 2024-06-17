全球原油需求轉強 下半年供需吃緊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
上周油價累計上漲近4%。（路透）
上周油價累計上漲近4%。（路透）

街口投信分析，上周油價累計上漲近4%，受到三大能源機構分別發佈原油展望影響，美國能源資訊署EIA小幅上調2024年石油需求成長預期、石油輸出國組織OPEC維持相對強勁成長的預測(全年平均成長220萬桶/日)、而國際能源總署IEA將需求成長預測下調至每日 100 萬桶以下，三者都預測供應短缺可能持續到今年冬季初，並且全球庫存將由持平轉為逐月下降。

地緣政治方面，以色列與哈瑪斯的和談陷入僵局，衝突持續升溫；俄羅斯上周發佈法令，報復制裁俄羅斯原油價格上限的國家，禁止向參與制裁的國家供應原油和燃料品，油價風險溢價升高。今年迄今為止，美國和全球其他地區的燃料消耗量增幅低於原先第2季的預期，導致第2季燃油價格回落；不過，OPEC預計第3季的需求成長將更加強勁。

在亞洲區域，印度政府上周五宣布將石油原油暴利稅從每噸5,200盧比下調至3,250印度盧比（合 38.90 美元）；路透社報導，新加坡近期將為煉油廠提供碳稅退稅，以幫助當地煉油廠緩解成本壓力並保持與外國煉油廠的競爭力。印度與新加坡降低煉油相關稅收，預期將有助於降低終端燃料價格，支撐石油需求，並提高煉油廠的產能利用率。

俄羅斯 原油價格 石油

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