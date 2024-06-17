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彭博：並非蘋果WWDC發表的AI功能都會在今年問世
蘋果（Apple） iOS 18 預料會一如以往在今秋季推出，但在全球開發者大會（WWDC）已發表 Apple Intelligence 功能並非全部會在今年用得到，有的要等到明年才會真正問世。
彭博記者葛曼在每周日發出 Power On 專欄報導，Apple Intelligence 中很多功能甚至要到夏季之末才會提供給開發者，且如 WWDC 主題演講中所述，這些功能最初也只限於美式英語。
WWDC 發表的一些主要 AI 功能會先在今年秋季的OS更新中使用得到的有優先處理通知，以及替長篇文章、電子郵件和網頁做摘要。
另外會正式發表的，還有生成專屬的 Genmoji 和類似 Grammerly 的寫作修改工具。現已在 Podcasts 應用中看到的轉文字的功能將擴展到其他語音錄音，語音信箱轉文字的功能也將得到改進。
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