快訊

1千多頁被塗黑！數位身分證文件滿滿「馬賽克」如天書 藍：內政部想隱瞞什麼？

吞嚥困難又有家族病史！鄭弘儀自疑罹咽喉癌 醫揭真實病症

日本世界遺產「姬路城」要變貴了？外國客擬漲價4倍 盼改善觀光公害

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彭博：並非蘋果WWDC發表的AI功能都會在今年問世

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
蘋果WWDC發表的AI 功能有的要等到明年才用得到。路透
蘋果WWDC發表的AI 功能有的要等到明年才用得到。路透

蘋果（Apple） iOS 18 預料會一如以往在今秋季推出，但在全球開發者大會（WWDC）已發表 Apple Intelligence 功能並非全部會在今年用得到，有的要等到明年才會真正問世。

彭博記者葛曼在每周日發出 Power On 專欄報導，Apple Intelligence 中很多功能甚至要到夏季之末才會提供給開發者，且如 WWDC 主題演講中所述，這些功能最初也只限於美式英語

WWDC 發表的一些主要 AI 功能會先在今年秋季的OS更新中使用得到的有優先處理通知，以及替長篇文章、電子郵件和網頁做摘要。

另外會正式發表的，還有生成專屬的 Genmoji 和類似 Grammerly 的寫作修改工具。現已在 Podcasts 應用中看到的轉文字的功能將擴展到其他語音錄音，語音信箱轉文字的功能也將得到改進。

專欄 英語 語音

延伸閱讀

就市論勢／半導體、PCB、重電 可留意

蘋果異軍突起 成AI浪潮的中流砥柱

陳美鳳PO「兩盒蘋果照」揭悲慘身世 無血緣姐妹情延續50年感動網友

Apple Intelligence 蘋果助理AI化

相關新聞

全球最昂貴城市 香港和新加坡仍霸榜 台北排名下降

跨國顧問公司美世（Mercer）發布最新排行，對全球外派人士而言，生活成本最昂貴的城市是亞洲的香港和新加坡，連續第二年將...

不再仰賴陸客爆買 日本觀光發展如何成功轉骨？

中國遊客乘遊覽車集體進出日本銀座爆買的光景不復見，日本觀光收益非但沒崩盤，2023年外國遊客總消費金額還破5兆日圓、創紀錄。日本觀光廳日前一份報告不只告訴你，台灣人在日消費居冠，更要注意外國遊客花費占比挪移，顯示日本觀光業的成功轉骨。

彭博：並非蘋果WWDC發表的AI功能都會在今年問世

蘋果（Apple） iOS 18 預料會一如以往在今秋季推出，但在全球開發者大會（WWDC）已發表 Apple Inte...

債市寧信經濟數據不甩Fed 大漲之勢本周可能稍事喘息

美國債券市場上周給投資人上了一門重要功課：經濟數據會比聯準會（Fed）所說的任何話重要得多。

面對去美元化呼聲 美仍狂吸全球跨境投資近三分之一

根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，自新冠疫情以來的跨境投資，近三分之一流進美國，遠高於疫前平均僅18%，這股趨勢顯示...

Fed官員卡斯哈里：美國等到12月才降息的預測是合理的

明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）周日表示，聯準會（Fed）是可能會等到12月才降息，這是一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。