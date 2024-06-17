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研究：受眾憂AI產製內容 為新聞機構帶來新挑戰

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

根據英國牛津大學「路透新聞學研究所」今天發布的報告，全球對人工智慧（AI）製造新聞和不實訊息的擔憂日益加劇，這為已經努力吸引受眾的新聞機構帶來新的挑戰。

路透社報導，路透新聞學研究所（Reuters Institutefor the Study of Journalism）發布今年度的「數位新聞報告」（Digital News Report），對47個國家的近10萬人進行調查，描繪出新聞媒體在增加收入和維持業務方面面臨的挑戰。

全球新聞媒體正努力應對生成式AI構成的新挑戰，谷歌（Google）和OpenAI等科技巨頭和新創公司正在建立可提供資訊摘要，並從新聞網站吸引流量的工具。

報告也發現，消費者對使用AI創建新聞內容抱持懷疑態度，尤其是政治等敏感議題。

根據調查，52%的美國受訪者和63%的英國受訪者表示，他們對主要由AI產製的新聞感到不安。路透新聞學研究所在每個國家各訪問2000人，結果顯示，受訪者更傾向在幕後使用AI來提高記者的工作效率。

報告主要執筆人紐曼（Nic Newman）表示：「受質疑的程度令人驚訝。各界普遍擔心內容的可靠性和信任度可能發生變化。」

調查顯示，對網路假新聞內容的擔憂比去年上升3個百分點，有59%的受訪者表示他們對此感到擔憂。南非和美國的數字更高，分別為81%和72%，這兩個國家今年都舉行大選。

新聞機構面臨的另一個挑戰是，受眾普遍不願意付費訂閱新聞。報告顯示，繼疫情期間出現一些增長後，20個國家的17%受訪者表示他們為線上新聞付費，這個數字在過去3年沒有變化。

美國有很大一部分新聞訂閱者也可能因為試用或促銷而支付優惠價，有46%訂閱者支付的費用低於全額。

新聞學 美國 英國

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