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債市寧信經濟數據不甩Fed 大漲之勢本周可能稍事喘息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
偏鴿的通膨數據淹沒了所有Fed鷹量。歐新社
偏鴿的通膨數據淹沒了所有Fed鷹量。歐新社

美國債券市場上周給投資人上了一門重要功課：經濟數據會比聯準會（Fed）所說的任何話重要得多。

上周三表明了這點，當天早上消費者物價指數年增率低於預期，引發今年美國公債難見一見的大幅反彈。不到六小時後，Fede更新的經濟預測顯示今年只會降息一次，導致反彈有所斂。但在周四，由於生產者物價意外下降，失業救濟申請上升，表明通膨壓力繼續緩解，債市再度反彈。美國10年期公債殖利率上周五接近4.2%，一周下跌21個基點，創下自去年12月中旬以來最大單周跌幅。

簡言之，偏鴿的通膨數據淹沒了所有Fed鷹量。

這些變化充分展現在經濟持續不斷出乎央行在內眾人意料的情況下，Fed政策指引的重要性相形減弱。Fed主席鮑威爾上周記者會上也表示，Fed會根據數據行事。

這代表債券市場可能會繼續邁向顛簸之路，每當關鍵數據公布時，利率展望都會隨之重新調整。

貝萊德投資研究所所負責人 Jean Boivin 說說：「決策者「會發表談話，但市場在這種環境下勢必對他們所說的打折扣，這是一個會對新公布的總觀數據過度反應的環境。」

最近的數據對債券投資人更為有利。不僅5月核心消費者物價降溫，就業方面如職缺、失業救濟申請和失業率，也都表明勞動市場正在降溫。

這些數據增強投資人對Fed今年開始降息的信心。衍生品交易顯示，交易員預計Fed今年很有可能實施兩次各1碼（0.25個百分點）的降息，最快可能在9月開始。這比Fed官員在點狀圖所列出的預測略顯急進。點狀圖中位數預測是今年降息一次，低於3月開會預測的三次。而對於2025年，官員預料會有四次降息，多於之前預測的三次。但鮑爾表示，投資人應該對這些預測抱持保留態度，他說Fed會官員無意就預測「發出強烈訊號」。

Fed視數據而動，並不意味著每個經濟數據都會改變政策路線。儘管債券價格波動劇烈，但市場所反映的預期相較於去年底已更符合Fed的步調。當初市場原以為Fed 3月就會開始大幅降息。

Fed官員表示，需要幾份良好的通膨報告才能讓他們有足夠的信心開始放鬆政策。

在缺乏Fed可靠指引的情況下，觀察數據本質上會帶來更多波動。去年年底，由於通膨急劇下降，公債強勁反彈，但在2024年前四個月卻迅速逆轉。然後市場又再次轉向，自4月底以來，美國10年期公債殖利率下降了近半個百分點。

本周市場可能會稍作喘息，因為沒有重大數據能跟過去兩周的就業和通膨報告相提並論。

品浩（PIMCO）投資管理主管Jerome Schneider說：「目前市場對分散的數據有點反應過度，這些正面信號只是黎明，長期情況仍然多雲。」

彭博經濟研究經濟學家認為，美國經濟看起來充分強勁，Fed可能要等到11月美國選舉之後才會開始降息，如此殖利率曲線將在降息開始前保持倒掛狀態。儘管經濟表現遠在趨勢之上且通膨仍高於聯準會的2%目標，Fed的信心仍然大體保持中立。

Fed 通膨

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