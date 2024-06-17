創新又勤奮 微軟總裁相中波蘭有潛力成為AI山谷

微軟副董事長兼總裁史密斯（Brad Smith）接受波蘭媒體訪問時表示，波蘭有潛力成為「人工智慧山谷」（AI Valley），領導人工智慧技術的發展。

波蘭日報公報（Dziennik Gazeta Prawna）的這篇報導指出，因為波蘭擁有高素質的勞動力，人們富有創新精神，並且勤奮工作。史密斯強調，「即使我們面對俄烏戰爭的持續衝突，但波蘭仍是北約和北約支援烏克蘭的支柱」。

史密斯告訴日報公報，微軟自1990年代初期以來，一直在波蘭進行大量投資，微軟2020年宣佈了一項10億美元的投資計畫，其中包括在華沙建立數據中心，已於去年開幕啟用。

史密斯補充說，「驅動我們投資是因為可以和一大群渴望創新並需要技術的人一起工作。而戰爭的風險，意味著對技術投資的需求比以往任何時候都更為重要」。

他說，以賓士（Mercedes-Benz）為例，賓士汽車2022年宣布計劃斥資逾10億歐元在波蘭建立工廠，這將是德國汽車巨人第一家專門生產電動貨車的工廠。賓士不僅使用人工智慧與消費者互動，還革命性地改變噴漆、維護和設計流程。

此外，美國金融公司Visa於去年宣佈在波蘭建立一個全球技術和產品中心，推動Visa公司人工智慧的應用發展。

史密斯也與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）討論發展AI中心的可能。這將有機會使波蘭成為一個軟體技術先鋒。