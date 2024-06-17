本周開盤前 五件國際事不可不知

美國股市上周五（14日）漲跌互見，那斯達克綜合指數再創新高，但標普500指數小跌。投資人一面看好AI帶動企業獲利的效益，一面仍不免憂心過度集中輝達（NVIDIA）在內少數大型科技股的漲勢難以持久。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

那指創高攻勢暗藏隱憂 美股漲勢過度集中科技巨頭

那斯達克上周五小漲0.1%，今年18度刷新歷史高點，一周大漲3.2%；標普500指數上周五微跌，但前四個交易日也連創新高，一周漲幅達1.6%。道瓊工業指數上周五小跌，周線下跌0.5%。

費城半導體指數上周五微跌不到0.1%，台積電（2330）ADR小跌0.2%，周線則分別大漲5.9%和4.9%。台積電ADR較台北交易溢價21.1%。

最近經濟數據一再顯示經濟正緩步降溫，但無惡化跡象。

讓人憂心的是，這波漲勢集中在大型科技股在內的少數類股，面臨廣度不足的問題。在科技七雄中，上周由輝達和蘋果獨撐場面，分別大漲9.1%和7.9%。

此外，「壞消息就是好消息」、也就是經濟數據若不佳會促使Fed更早降息的論點，可能終會轉變。壞消息可能帶給市場更大的殺傷力，從美國上周五公布6月消費者信心意外降至七個月谷底可見一斑。

各國央行降息周期出現猶疑

本周各國央行又有一波利率決策，英國、瑞士、挪威（均在周四），亞太的澳洲（周二）、中國大陸（周四）、印尼（周四），預料都傾向按兵不動。原本以為會開始普遍啟動降息周期的決策出現遲延。聯準會（Fed）上周也按兵不動，Fed官員卡斯哈里表示，美國有充足的時間來考量下一步。

只不過市場大致忽略這些信號，美股照漲，高盛還將標普500指數今年終目標調高至5,600點（上周五收在5,431點）。周一雪梨早盤交易中，上周上漲0.6%的美元指數變動不大。

呼聲極高的法國極右派領袖安撫投資人

在國民議會（法國國會）改選呼聲極高的極右派領袖雷朋有意安撫溫和派和投資人，她告訴《費加洛報》，如果領導的她的國民聯盟，她將和總統馬克宏合作。她說：「我會尊重體制，我不會尋求制度上的混亂，只會有簡單的共治。」

她表示，如果國民聯盟贏得多數席位，她所拔擢的28歲新季巴德拉（Jordan Bardella）將成為總理。數萬人抗議者已走上街頭，反對她的極右派政策。

極右派可能掌握國會大選的疑慮下，法國股市CAC 40指數上周大跌超過6%。

拉瑪佛沙連任總統，南非幣走升

第二大黨民主聯盟同意加入執政黨非洲民族議會（ANC）的聯合政府後，總統拉瑪佛沙終於得以正式連任，也開啟南非自30年前結束種族隔離制度來首次聯合政治新時代。蘭德兌美元15日一度升值0.7%，終場上漲0.3%至18.3861蘭德。

據說習近平這麼說：美試圖刺激我攻台，我不會上當

英國金融時報（FT）報導，中國大陸國家主席習近平去年4月曾向造訪北京的歐盟執委會主席范德賴恩表示，美國試圖刺激他攻打台灣，但他不會上當，並表示與美國爆發衝突可能摧毀中國大陸的許多成就，透露他對台灣政策與美中緊張的思維。

FT引述知情人士指出，習近平2023年4月會見范德賴恩時表示，美國試圖以詭計誘使（trick）北京當局攻打台灣，但他不會上當。知情人士透露，習近平也向手下官員發出類似警告。

FT指出，習近平向范德賴恩發表的言論，是他對外國領袖做出這項宣稱的第一個已知案例，也讓人得以窺知習近平對台灣的思維。習近平也說，與美國爆發衝突，可能摧毀中國大陸的許多成就，也不利他想在2049年實現「偉大復興」的目標。