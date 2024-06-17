日本怪象 章魚比和牛貴

日本食品價格高漲，已嚴重影響消費者和企業，就連章魚都已漲到比高檔食材和牛還貴。

帝國Databank數據顯示，195家主要食品公司6月調漲614種消費者時常購買的產品。在去年1月~10月，漲價品項累計達到8,269種。

日本通膨的成因很多，包括全球穀物需求增長、能源成本攀高、人力短缺以及日圓重貶。其中，章魚作為西班牙海鮮燉飯等料理的食材，在歐洲與中國大陸的人氣愈來愈高，引發業者爭相競價求售，日本貿易商的出價有時會不如競爭對手。

全日本的章魚燒業者，如今都苦於維持章魚燒在500日圓的現行價格。大阪章魚燒業者會津屋主管遠藤勝（音譯）表示：「章魚現在比和牛還貴。」

在東京的豐洲漁市，去年冷凍章魚的批發價格為每公斤1,668日圓（按當前匯率換算約為10.6美元），比十年前翻倍，也比每公斤1,550~1,600日圓、餐廳常用的A2和牛貴。

對會津屋而言，章魚的採購成本已提高一成，而章魚占其原料成本的70~80%。該公司已在去年7月調漲售價，遠藤勝說，「可能須在近期內再度漲價」。