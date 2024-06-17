雨刷馬達傳出問題 特斯拉Cybertruck暫停交貨

追蹤電動車市場的新聞網站Electrek報導，由於巨型擋風玻璃雨刷的馬達出問題，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）已停止電動皮卡Cybertruck的交車。

許多買家說已收到特斯拉的通知，交貨可能延遲約一周時間。有些買家說，他們被告知是雨刷馬達出了問題，特斯拉將須更換所有Cybertruck上的雨刷馬達，但這項說法並未獲證實。Electrek表示，特斯拉並未發出召回通知。

報導指出，特斯拉在Cybertruck所配備的雨刷，是所有消費型車輛中最大。這是特斯拉設計的結果，目標是讓從前端一直到車頂呈現一直線，卻導致引擎蓋和擋風玻璃之間無可藏雨刷之處。基於空氣動力學緣故，特斯拉反而選擇一個巨大外露雨刷，並處在一個垂直靜止位置。

Electrek記者蘭柏特（Fred Lambert）說：「在我對Cybertruck的評論中，我注意到它有一些問題，像是無緣無故自行啟動，而且是維持在向下、而非向上的靜止位置。但我認為這是由於特斯拉聲名狼藉的擋風玻璃雨刷系統，這在所有特斯拉車輛上很常見，而不僅是在Cybertruck。」