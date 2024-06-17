海運吃緊、疫後供應鏈移轉效應 IKEA擬拉高美洲製造

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
IKEA考慮提高在美洲地區的產能，以減少對特定國家或貿易路線的依賴。（路透）
IKEA考慮提高在美洲地區的產能，以減少對特定國家或貿易路線的依賴。（路透）

瑞典家具大廠宜家家居（IKEA）正著眼在美國和美洲地區增產，直接在當地生產並銷售更多產品，以回應國際海運受擾日益加劇，以及新冠疫後供應鏈永久移轉的趨勢，降低對特定國家或貿易路線的依賴。

英國金融時報（FT）報導，IKEA母公司Inter IKEA全球供應經理魏茲娜絲（Susanne Waidzunas）受訪時表示，該公司在對抗葉門青年運動組織（Houthis，又譯胡塞）攻擊紅海商船的不良影響之際，也正考慮提高在美洲地區的產能，「我們生產足跡相對較少的地區之一，就是北美…我們在中南美洲看到許多機會，但我們也看見在美國的機會」。

Inter IKEA表示，IKEA目前在美洲銷售的產品中，約10%是在地生產，整個地區有51家家庭裝潢供應商。相較下，IKEA在歐洲和中國大陸銷售的多數產品都已在地生產。

魏茲娜絲說，在胡塞攻擊導致全球海運運能緊俏之際，美國市場仍「非常依賴海運」，IKEA整條供應鏈都正經歷「高壓」，「我們快速調整安全庫存水準，但無法免疫於這些衝擊」。而且，市場日益認為胡塞的攻擊未來幾個月將持續擾亂船運網，可能再度引發全球供應鏈危機。

她說，IKEA許多同業都提前為秋季或年底購物季備貨，顯示海運旺季可能提前好幾個月到來。

此外，美中緊張預料將使兩國間原本暢通無阻的貿易，成本愈來愈高、愈來愈複雜，促使最近許多企業擬定計畫，要在美國或墨西哥設廠。

IKEA 庫存 美國

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