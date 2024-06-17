亞洲高收益美元債績優 經理人估還有上漲空間

亞洲高收益美元債券今年來的報酬率達9.8%，表現幾乎超過所有債券，且基金經理人相信還有上漲空間。

彭博債券指數顯示，今年來全球高收益債券的報酬率僅3%，且許多投資級債券反而虧損。亞洲高收益債券表現超優，部分是因中國大陸當局強力促使地產市場擺脫泥淖，帶動中國大陸高收益債券從歷史低點反彈。

全球高收益債券今年多數表現都優於投資級債券，因多國通膨頑強，阻止央行降息。反觀亞洲高收益美元債券今年開始止跌回升。

普萊仕集團新興債市經理人管志齡表示，「高收益率債券仍有吸引力，包括亞債」，亞債擁有「具吸引力的總收益率，期間較短，加上中國及印度經濟成長展望穩定且堅實」。

現在中國大陸高收益債券中，地產業者的比重已大幅下降。印度Vedanta資源公司的債券也是今年表現最佳者之一，一些美元債券上漲約50%，受惠原料商品價格上漲，且與債權人達延長期限協議。巴基斯坦一些公債今年來也漲逾30%，因市場預期政府償債能力改善。

瑞銀資產管理部門亞太新興市場債市主管柯漢表示，「投資人不可忽視新興市場，因為一些新興部門表現相當良好。我們的確偏愛陸債的高殖利率債券，且獨排眾議式地下注」。摩根大通資產管理部門投資長卡雷加利也說，「亞洲高收益債券仍然機會大好」，即使不考慮中國大陸地產債，亞債收益率仍比已開發國家高收益債高出約150個基點。