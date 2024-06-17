亞洲家族理財室 市場亂象…冒牌貨充斥

亞洲家族理財室的市場迅速擴張，引來許多冒名頂替者想分一杯羹，迫使許多從業人員開始全面調查，力圖揪出假冒者。

彭博資訊報導，家族辦公室Oppenheimer Generations Asia董事總經理柯萊維基奧說，當他準備在新加坡的會議發表談話，認出一位參與者所屬的家族理財室，但與之交談後發現事有蹊蹺，這名「高階主管」無法回答關於公司的基本問題，連老闆的名字都不知道，後來發現是冒名頂替者。

他說，家族理財室的領域已壯大到除了吸引貨真價實的人才，就連想賺快錢或矇騙的份子也躍躍欲試。

十家家族辦公室和六家服務提供商的負責人與專業人士表示，這些假冒者正迫使家族理財室產業許多機構扮起偵探，以辨別真偽。原本用於安排社交與高球聚會的訊息群組，頓時變成充滿警覺性的團體，成員用實地查核技能，審核履歷表與業者來歷，一些人形容「全面進入犯罪調查模式」。

創辦台灣瑞昱半導體的葉家，家族辦公室Globaltec Capital投資長喬伊．橋（音譯）說，由於創辦人的財務是私人資訊，很難實地查核，假冒和詐欺的門檻不高。

業界人士說，這類詐術有很多種形式，例如柯萊維基奧發現，有些假冒者誇大在正牌家族理財室的經歷，以取得權限與信任，一些人則是成立新的家族理財室，但背後幾乎沒有資金支持。儘管難以斷定冒牌家族理財室的確切數量，但受訪者表示，這個問題已愈來愈嚴重，尤其是在亞洲。

在辨別冒牌貨上，則面臨三大挑戰。首先，家族辦公室的組成未必明確，再者，保密是該產業的特性，更難辨明真假。

最後，儘管家族理財室在全球管理數兆美元的資產，但政府通常不會要求取得執照，缺乏相應法規，也未強制要求公開註冊。