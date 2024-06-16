這國家員工最有朝氣！全球勞工上班活力排行出爐 台灣排亞洲第二

蓋洛普世界調查近期發布的「2024年全球職場狀況報告」顯示，全球約34%的受訪者認為他們在工作時感到「朝氣蓬勃」，比例最高的前10名多為歐洲國家，亞洲國家比例偏低，但台灣仍居亞洲第2。

美國財經媒體CNBC報導，蓋洛普世界調查（Gallup World Poll）針對全球超過160個國家和地區的成年人口進行調查，這份報告於去年收集的資料包含超過12萬8000名在職勞工的調查結果。

根據蓋洛普的「2024年全球職場狀況報告」（2024 State of the Global Workplace），全球34%的受訪者表示他們在工作時感到「朝氣蓬勃」（thriving），而58%的受訪者表示他們在工作中「掙扎吃力」（struggling）。

另有約8%的受訪者承認，他們在工作中「受盡折磨」（suffering）。

根據這項研究，那些朝氣蓬勃的人「明顯有較少的健康問題，擔憂、壓力、悲傷、孤獨、憂鬱和憤怒的情緒也較少」，取而代之的是更多感到有希望、快樂、活力、興趣和尊重的心態，這是基於整體生活的評價，綜合受訪者自身現狀和未來的看法。

根據蓋洛普研究，自認為「朝氣蓬勃」的受訪者比例最高的國家前10名依序為芬蘭（83%）、丹麥（77%）、冰島（76%）、荷蘭（71%）、瑞典（70%）、以色列（69%）、挪威（67%）、哥斯大黎加（62%）、比利時（60%）和澳洲（60%）。

歐洲國家在前10名榜單中占了7位，這個地區「正在關注或積極尋找新工作」的員工比例最低，「每天經歷悲傷情緒」的員工比例第2低。

而亞洲是「朝氣蓬勃」受訪者比例較低的地區，前10名依序為越南（51%）、台灣（41%）、新加坡（39%）、泰國（37%）、菲律賓（36%）、中國（36%）、韓國（34%）、馬來西亞（31%）、日本（29%）和蒙古國（29%）。

根據報告，當員工認為工作以及工作關係有意義時，就會帶來高日常享受和低負面情緒。當企業向勞工提供必要的保障，並聘請能力強、敬業又訓練有素的管理階層，員工就能在公、私領域都享受更好的生活。