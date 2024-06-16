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大陸員工喊「多名高管涉貪」 金融時報：Adidas對此展開調查

中央社／ 北京16日綜合外電報導
英國金融時報報導，在數名中國高階主管遭控涉入數以百萬計歐元的貪瀆情事後，德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）已對中國分公司這起疑似大規模貪腐事件展開調查。法新社
英國金融時報報導，在數名中國高階主管遭控涉入數以百萬計歐元的貪瀆情事後，德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）已對中國分公司這起疑似大規模貪腐事件展開調查。法新社

英國金融時報（Financial Times）報導，在數名中國高階主管遭控涉入數以百萬計歐元的貪瀆情事後，德國運動用品大廠阿迪達斯（Adidas）已對中國分公司這起疑似大規模貪腐事件展開調查。

法新社報導，一封據說是「中國阿迪達斯員工」所寫的檢舉信，點名指控數名中國高管涉貪，其中包含一名經手中國阿迪達斯行銷預算的主管。根據該信函，中國阿迪達斯一年的行銷預算為2億5000萬歐元（約新台幣87億元）。

另一名中國阿迪達斯經理則被檢舉收取「供應商提供的數百萬元現金及房地產等實物」。

Adidas未能立即回覆法新社的置評請求。

根據報導，這封檢舉信6月發布在中國社交媒體平台小紅書，但今天在網站上已找不到此信。該平台數個帳號曾發布據說是這封檢舉信的副本，但法新社無法核實其真實性。

金融時報報導，阿迪達斯已在6月7日收到這封信，信中警告說「中國阿迪達斯可能存在違規行為」。阿迪達斯正在「深入調查」此事。

金融時報引述阿迪達斯內部知情人士說法報導，這封檢舉信並未提供相關指控的佐證，但似乎熟知公司的機密內部問題。

主管 小紅書 愛迪達 房地產

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