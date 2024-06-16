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來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」

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來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
巴隆周刊報導，輝達股價狂漲之後，還有七檔物美價廉的AI標的，特別是台積電ADR「驚人便宜」，其他標的包括世芯、奇鋐、SK海力士、三星電子、HD現代電力，以及馬來西亞的楊忠禮電力國際等公司。示意圖。美聯社
巴隆周刊報導，輝達股價狂漲之後，還有七檔物美價廉的AI標的，特別是台積電ADR「驚人便宜」，其他標的包括世芯、奇鋐、SK海力士、三星電子、HD現代電力，以及馬來西亞的楊忠禮電力國際等公司。示意圖。美聯社

巴隆周刊（Barron's）報導，人工智慧（AI輝達（NVIDIA）股價在狂漲後，價位已偏高，但還有七檔物美價廉的AI標的，特別是台積電ADR更是「驚人便宜」，其他標的包括世芯奇鋐SK海力士三星電子、HD現代電力，以及馬來西亞的楊忠禮電力國際等公司。

報導指出，台積電生產全球約九成超先進晶片，是美國以外赫赫有名的AI企業，但台積電ADR以未來一年獲利預測估算的本益比，只有23倍，比輝達折價33%。Baillie Gifford新興市場股票團隊的投資經理人杜蘭說，就AI相關類股而言，台積電ADR「驚人便宜」（tremendously cheap），部分折價來自台灣的地緣政治風險。

此外，世芯電子為亞馬遜、英特爾及理想汽車等業者，生產特殊應用積體電路（ASIC），相較於中央處理器（CPU）及繪圖處理器（GPU），這些晶片體積更小、更有效率且更節能，在AI革命增加能源需求之際更具吸引力，量化資產管理業者Rayliant全球顧問公司的全球研究主管伍爾說，儘管世芯以預估獲利計算的股價本益比為27倍，仍比輝達等市場寵兒便宜。

隨著輝達推出新的GB200晶片和伺服器架構耗電量可能暴增，William Blair的新興市場股票策略經理人麥克隆看好主攻散熱產品的奇鋐，該公司以預估獲利計算的本益比僅24倍，市場仍低估其解決方案獲採用的速度及獲利潛力。

包辦輝達多數高頻寬記憶體（HBM）訂單的SK海力士，股價今年來已漲約50%，基金經理人認為還有上漲空間，因AI相關產品僅占去年銷售額的5%，SK海力士說，到2028年這個比重可能達到60%。

高盛資產管理公司駐新加坡全球新興市場股票共同主管達沙尼說，三星電子是亞洲最便宜的AI相關公司之一。三星股價是帳面價值1.2倍，比SK海力士便宜約30%，潛在利多之一是力拚未來幾個月打入輝達供應鏈。

由於能源需求激增，麥克隆也將電力相關股票視為AI相關受惠類股。南韓HD現代電力可能受惠，目前本益比不到20倍。馬來西亞的楊忠禮電力國際公司本益比為12.6倍，相當具吸引力。

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