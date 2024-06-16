最深切一課來自「他」！輝達黃仁勳勉勵加州理工學子：排出人生的優先順序

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳14日在美國加州理工學院（Caltech）發表畢業演說時，提到他人生最受用的一課，來自一位日本園丁。他勉勵畢業生找到願意奉獻一生的技藝，並排出人生的優先順序。

黃仁勳說，他習慣每年夏季挑一個月，在輝達的外國據點工作，「在我的孩子還在青少年時，我們在日本度過夏天我們在（某個周末）造訪京都和銀閣寺」，他回憶當時在「酷熱、潮濕、黏膩」的天候下，遇到一位照料一大片花園的園丁，這位園丁手持竹鑷子，摘折枯萎的苔癬，這一開始讓黃仁勳摸不著頭緒。

黃仁勳說，他走向前問這位園丁「你在做什麼」，這位園丁回答，「我在撿拾枯萎的苔蘚，我在照料我的花園」，黃仁勳接著問，「可是你的花園這麼大（要摘到什麼時候）」，園丁回答，「我已經照料這片花園25年了，我有的是時間」。

黃仁勳說，他和園丁的互動很簡短，但這番話成為他「人生中最重要的教訓」之一，「這位園丁奉獻一生於他的技藝與畢生工作，當你這麼做，你就有充裕的時間」。

他說，他藉由明智地排出利用時間的優先順序，能夠專注於最重要的事務：幫助員工成長與發展，「我每天上午都在做一樣的事」，「我會先做最優先的工作，在我上班之前，我這一天就已經成功了，我已經完成最重要的工作，接下來能把時間花在幫助其他人，人們在為打斷我而道歉時，我總會說『我有的是時間』，我確實如此」。

波士頓顧問公司資深榮譽合夥人史崔克也認同黃仁勳的行事哲學，表示人們常未配置幾近足夠的時間在最重要事務上，這會導致不快樂、壓力和精力耗盡。他建議能列出每日活動，並根據重要性和自己滿足的程度，以一到十的等級區分，再據此分配時間。

黃仁勳對堅持不懈的承諾，也展現在他畢業致詞的最後一段建言，「我希望你們能夠找到想投入一生精進的技藝，琢磨你畢生事業的技能」，「為你的人生列出優先順序，有這麼多事情正在發生、有這麼多事情待做，但排出人生的優先順序，你將會有時間」。