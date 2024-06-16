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沙烏地不續簽石油美元協議 恐撼動美元霸權？大型金控這麼看

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
沙烏地阿拉伯決定不再續簽1974年6月8日華盛頓與利雅德所簽訂，為期50年的石油美元協議。（路透）
沙烏地阿拉伯決定不再續簽1974年6月8日華盛頓與利雅德所簽訂，為期50年的石油美元協議。（路透）

持續50年，在6月9日到期的石油美元協議，沙烏地阿拉伯最後拒絕續簽，引起全球矚目，油價牽一髮動全身，到底會否破壞美元在全球的霸權地位？大型金控認為影響不大，一位大型金控高層指出，50年前剛簽署的時候，正好是黃金匯兌本位制剛結束，而美元本位制起而代之的初期階段，經過50年之後，美元早已被全球經貿浪潮推升到霸主地位，沙國不續簽的影響已大為降低。

這位大型金控高層接著指出，更何況美國自己已在不斷增產石油中，也會發揮對油價更大的影響力，並且抵銷沙國不續簽石油美元協議的作用。

地緣政治詭譎多變，先前市場傳出美、沙即將將簽署共同防禦條約，來助攻以、沙關係正常化，但事實上卻是沙國先拒簽6月9日到期的美國與沙烏地阿拉伯持續50年之久的石油美元協議（petrodollar agreement）。

所謂的石油美元協議，是在1973年石油危機後，於1974年成立，沙烏地阿拉伯將其石油出口以美元定價，並將盈餘的石油收入投資於美國國債，同時，石油美元協議亦讓美國獲得穩定的石油來源，並藉此創造美國公債穩定的需求市場；而另一方面，沙烏地阿拉伯則保障了其經濟和整體國防安全，大型金控高層指出，1973年之前國際清算制度「黃金匯兌本位制」（Gold Exchange Standard）崩潰之後，「美元本位制」取而代之，當時美元在國際清算市場上的地位還是起步，但如今美元的市場地位：「即使沙國拒簽石油美元協議，仍無法撼動！」因為美元霸權已因美國在全球國際貿易地位的獨大而開枝散葉、根深蒂固。

反觀沙國，這位高層認為，沙國面臨來自伊朗進逼的壓力越來越大，再加上美國近年持續增產石油，已達足以出口、甚至壓低沙國油價的程度，更有「底氣」面對來自沙國不續簽石油美元協議的片面威脅，這亦從近日美國公債價格及匯率價格的強勢可以看出。

沙烏地阿拉伯 石油 美國公債

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